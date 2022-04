Al Capitol la data zero di Tre Allegri Ragazzi Morti & Cor Veleno

Sarà dal vivo al Capitol di Pordenone la data zero del tour che vedrà le due band sullo stesso palco. Dopo la pubblicazione dei primi singoli “La gente libera”, “A me di Roma piace il rap” feat. Metal Carter e "L'effetto del merlo", preludio al loro album Meme K Ultra, uscito il 25 marzo scorso, Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno si incontrano per una prima serie di concerti incredibili: il supergruppo, che vedrà le due band sullo stesso palco, sarà dal vivo a Pordenone in data zero il 16 aprile, per poi toccare Milano, Bologna , Roma e Napoli. Cinque concerti di anteprima alla tournée che in estate toccherà alcuni dei maggiori festival nazionali e che vedrà interagire in combo le due band. É un’inedita collaborazione artistica il progetto musicale nato dall’incontro tra i Cor Veleno e i Tre allegri ragazzi morti. Le due band si sono frequentate a Roma dal 2019 con l’idea di fare qualcosa insieme. Session in studio e scambi in remoto hanno portato a un sound inedito. Il crossover musicale e geografico tra due pilastri di genere, uno dell’hip hop e l’altro del rock indipendente, le due band hanno superato i rispettivi ruoli stilistici e musicali creando un mondo artistico nuovo. Meme K Ultra è un disco di panorami musicali cinematografici, riflessioni sul presente, visioni su futuri probabili, vecchi robot, donne lottatrici, Groove funky, chitarre distorte e melodie indimenticabili. Dal loro incontro e da questa unione speciale Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti danno vita a una musica senza precedenti. Il disco fonde il rock‘n‘roll e il rap, la provincia italiana e la capitale dando vita ad un crossover unico che potremo presto ascoltare anche dal vivo. "L’idea di fare una manciata di canzoni insieme è nata in maniera molto spontanea», spiega Davide Toffolo dei TARM, «Ho abitato a Roma per un po’ di anni e volevo fare un disco con un gruppo rap, perché è la musica che mi piace di più, tra quella della capitale. Una sera ero a una serata di cumbia, un altro genere di cui sono molto appassionato, e per caso ci ho incontrato Giorgio, che già conoscevo di vista: ho scoperto che sull’argomento ne sa più di me". Da lì nasce un’amicizia e l’idea di collaborare.



"La musica, intesa come base, è stata portata dai Cor Veleno, e i Ragazzi Morti ci hanno stratificato sopra una parte melodica. Sono orgogliosissimo di questo lavoro: fin dal primo brano insieme, L’effetto del merlo, il sound era così speciale che abbiamo capito che un solo pezzo non sarebbe stato abbastanza per esplorarlo". Nel disco sono presenti diversi artisti ospiti: Mimosa Campironi, la cantautrice/attrice de “la terza guerra mondiale”, il chitarrista Adriano Viterbini, Metal Carter -il death Lord del rap italiano- con la sua inconfondibile voce e un fantasma: Remo Remotti, meraviglioso poeta senza freni, intrinsecamente hip hop e veramente alternativo. I Tre allegri ragazzi morti sono considerati tra i pilastri della scena indipendente italiana, con oltre venticinque anni di musica, indipendenza e avventure, più di millecinquecento concerti, dischi, fumetti, maschere, disegni, sogni e la fondazione di un’etichetta (La Tempesta) che ha dato voce a tantissimi nuovi artisti. I Cor Veleno si annoverano tra le formazioni rap italiane più importanti, ispiratori di gran parte della nuova scena musicale. Con la loro attitudine hardcore, fatta di beat potenti e rime taglienti e profonde, negli anni hanno saputo coniugare perfettamente l’impostazione più ‘old school’ e le sonorità del rap più attuale. Il 16 Aprile porteranno live al Capitol, per la prima volta assieme sul palco, i brani del loro album collaborativo.