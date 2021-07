Al Castello di San Giusto torna l'estate di Hot in the City

Torna Hot in the City, la rassegna prodotta da Good Vibrations (con la collaborazione dell’Associazione Trieste is Rock per alcuni eventi) e inserita all’interno di Trieste Estate, programmazione estiva del Comune di Trieste, che quest’anno si terrà in un’unica location: il castello di San Giusto di Trieste (due palchi allestiti nel Piazzale delle Milizie, uno piccolo da 150 posti e uno grande da 800).



Il recital di Massimo Ranieri, i concerti di Samuele Bersani, Alex Britti, Finaz, Joe Bastianich, Vanessa Peters, Blood Brothers, The Leading Guy, lo stand up rock di Antonio Ornano, lo spettacolo comico Macete e il musical made in Trieste Sweet Dream: dieci serate per tutti i gusti nella bella cornice del Castello di San Giusto.



Mercoledì 21 luglio, dopo un tour trionfante negli Stati Uniti e in Canada e 500 straordinarie repliche in Italia, è in programma “Sogno e Son Desto”, lo spettacolo di Massimo Ranieri. Giovedì 22 sarà la volta di Finaz, lunedì 26 Macete show “Becchino Express 2021: Resurrection”, martedì 3 agosto Samuele Bersani, si esibirà con il suo quintetto (Tony Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli alla batteria) e ridisegnerà nuove traiettorie dei suoi brani, con una scaletta che sarà una panoramica emozionante della sua storia musicale, ripercorrendone i momenti più significativi attraverso i suoi successi.



, torna l’americana, questa volta con la band al completo. Artista libera che ama definirsi una “zingara errante”, porta con sé un folk genuino di altri tempi, arricchito di sonorità country, melodie indie e incursioni rock. La cantautrice affonda le sue radici nel profondo Texas, culla del country, dove è nata nel 1980 e al quale è rimasta sempre legata. Apprezzata ovunque per la sua ammaliante voce, è stata accostata di volta in volta a protagoniste della scena musicale come Lucinda Williams, Emmylou Harris, Patty Griffin, Suzanne Vega, Beth Orton e Aimee Mann. Da alcuni anni è ormai conosciuta anche in Italia e stavolta arriva per la promozione dell’ultimo cd «Modern Age». Vanessa non è solo un’ottima performer di musica americana, ma è anche un’artista di palese curiosità e voglia di sperimentare, legata alle radici ma estremamente duttile e aperta a nuovi orizzonti.Il ligure, a San Giusto porta “Stand Up Rock”, spettacolo di uno stand up comedian che si lascia totalmente sopraffare dalla propria passione per la musica, quella rock in particolare. Lo stesso giorno sul palco anche Joe Bastianich, famoso imprenditore nella ristorazione ma anche personaggio televisivo e cantante, figlio di esuli istriani nato a New York, con La Terza Classe, band dedita al folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli.sarà la volta di, seguitiaccompagnato da una band di musicisti eclettici:(batteria) –(basso) –(tastiere) –(cori) e proporrà una scaletta completa che andrà dai suoi più grandi successi fino agli ultimi singoli.Bellunese che da 15 anni vive a Trieste, dopo l’esperienza con la Busy Family,, in arte, salirà sul palcospazio al musical, uno spettacolo che racchiude esibizioni musicali, canore, recitative e coreografiche. La storia è ambientata nell’omonimo locale nel giorno della caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989) e vede intrecciarsi i destini dei componenti dello staff e quelli dei suoi avventori.