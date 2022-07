Al Castello di Spessa è tempo di 'Madama Butterfly'

L’attesa del Piccolo Opera Festival è terminata: dal 4 al 10 luglio il Castello di Spessa ospiterà l’evento di punta del programma 2022, ovvero l’esclusivo allestimento del capolavoro di Giacomo Puccini Madama Butterfly.

Saranno molteplici gli eventi racchiusi in questo importante debutto che inaugurerà ufficialmente uno spazio teatrale unico nel suo genere in regione, ovvero il Teatro di verzura realizzato sulla collina del castello grazie allo slancio mecenatesco di Loretto Pali proprio per offrire al festival e al suo pubblico un palcoscenico nuovo e di eccezionale suggestione. Il teatro si inserisce infatti nel paesaggio con palco, golfo mistico e gradinate a stretto contatto con la natura e sotto le stelle.

I campi da golf, il tappeto erboso, gli alberi secolari e i laghetti della tenuta faranno al tempo stesso da cornice e teatro a una produzione messa in scena da Enrico Stinchelli, regista e notissimo conduttore radiofonico dalla grande sensibilità e competenza in ambito operistico. Sul podio ci sarà invece il maestro Hirofumi Yoshida, direttore giapponese dalla carriera internazionale che ha collaborato anche con il Festival pucciniano di Torre del Lago.

Alla FVG Orchestra si aggiungerà il GO! Borderless Opera Chorus che fa parte del laboratorio transfrontaliero istituito dal Piccolo Festival. Per questa produzione il coro è stato preparato dal maestro triestino Elia Macrì.

La celebre opera denuncia attraverso una vicenda ambientata all'inizio secolo scorso la mentalità colonialista che calpesta il valore del dialogo culturale tra oriente e occidente nella vicenda di una giovanissima geisha tradita da entrambi i mondi ai quali credeva di poter appartenere attraverso l'illusione di un amore imposto da un matrimonio combinato. Nel cast della produzione del Piccolo Opera Festival spicca la Butterfly del soprano lettone Ira Bertman nel ruolo del titolo. La fedele Suzuki sarà Giovanna Lanza. La compagnia è internazionale e anche nella scelta degli interpreti il festival evidenzia la propria volontà di promuovere i rapporti italo-sloveni in una zona di confine: i ruoli di Pinkerton e Sharpless verranno interpretati da Oreste Cosimo e Jure Počkaj, Goro e lo Zio Bonzo saranno Federico Lepre e Tomaž Štular.

Stinchelli ha immaginato una Butterfly perfettamente inserita nello scenario naturale che riproduce in modo estremamente realistico la collina presso Nagasaki. La produzione sfrutterà tutte le suggestioni offerte dal contesto con il contributo dello scenografo Claudio Mezzelani. I costumi sono di Ilaria Papis, luci e video di Angelo Sgalambro.

Lo spettacolo è stato realizzato con la collaborazione del Comune di San Vito al Tagliamento, della Fondazione Luigi Bon, dell’Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia.

I biglietti possono essere prenotati e acquistati online, ma anche telefonicamente. Tutte le informazioni e I contatti sono pubblicati sulla pagina www.piccolofestival.org.