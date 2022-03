Al Centrale 'Notre Dame in fiamme' di Jean-Jacques Annaud

Il prossimo 15 aprile saranno passati esattamente tre anni dal drammatico incendio che colpì e in parte distrusse la cattedrale parigina di Notre-Dame, uno dei simboli più importanti e amati non sono della Francia, ma dell’Europa. Ora, quella tragedia che sconvolse il mondo intero rivive in NOTRE-DAME IN FIAMME, docu-film di Jean-Jacques Annaud che torna sul grande schermo dopo sette anni dalla sua ultima opera. Un doloroso racconto che ripercorre il prima, il durante e il dopo di quel maledetto giorno.



Il film sarà in programma al cinema Centrale dal lunedì 28 a mercoledì 30 marzo.



Notre-Dame in fiamme ricostruisce la sfida che hanno dovuto fronteggiare i servizi di emergenza, avvisati con notevole ritardo, le difficoltà nel trasportare uomini e attrezzature attraverso il traffico parigino congestionato e la folla dei curiosi, e la pericolosa lotta di chi ha dovuto affrontare il mostruoso incendio trionfando, a fine nottata, grazie a competenza e coraggio.



Per la programmazione completa e per l’acquisto dei biglietti consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al cinema sono necessari il Super Green Pass e la mascherina ffp2, da indossare per tutta la durata della proiezione.