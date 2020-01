Al Centrale riparte Visiokids con 'Sulle ali dell'avventura'

Torna a febbraio l'appuntamento con VisioKids, il ciclo di proiezioni pensate per i più piccoli, accompagnate come sempre da una deliziosa merenda al sacco! Quattro i titoli in programma questo mese, uno ogni sabato, che ci faranno immergere nel meraviglioso mondo della natura e degli animali! Si comincia domani, sabato 1 febbraio: in programma al cinema Centrale alle 17.10 Sulle ali dell'avventura. Christian, scienziato visionario, studia oche selvatiche. Per suo figlio, un adolescente ossessionato dai videogiochi, l’idea di trascorrere le vacanze con il padre nel deserto rappresenta un incubo. Tuttavia, padre e figlio si riavvicineranno per portare a termine un progetto folle: salvare una specie in via di estinzione.

Sabato 8 febbraio arriverà sullo schermo Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, l’incredibile viaggio di un piccolo cucciolo di renna tra le meraviglie della Lapponia; sabato 15 sarà la volta di Dolittle, le avventure dell’eccentrico dottore che parla con gli animali; e infine sabato 22 Il richiamo della foresta, nuovissimo adattamento del celebre romanzo di Jack London.

VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0, La Birba - Used Stuff for Kids e City4Moms. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.