Al Centrale riparte VisioKids

Sabato 11 gennaio torna l'appuntamento con VisioKids, il ciclo dedicato ai più piccoli: alle 17.35 sullo schermo del cinema Centrale Jumanji - The Next Level, divertente sequel del film del 2017, a sua volta ispirato all'amatissimo film con Robin Williams.

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato ancora una volta. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate. Siete pronti a giocare con loro?

VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0, La Birba - Used Stuff for Kids e City4Moms. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.