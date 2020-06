Al Cine Città Fiera torna il grande cinema

È ormai ufficiale anche la riapertura del cinema a partire da domani giovedì 18 giugno. Una ripartenza in totale sicurezza per il pubblico di Città Fiera, che finalmente potrà tornare in sala. Ultimo tassello quindi in tema divertimento, che si unisce alla recente riapertura anche della pista Hollywood Kart e del Dino Park.



Il mese di giugno entra quindi nel vivo della fase 3 della ripartenza e definisce ufficialmente un nuovo inizio anche in tema divertimento a Città Fiera. Come per il centro commerciale nel suo complesso anche il cinema ha adottato importanti misure di sicurezza a tutela della salute come l’impiego di presidi medico chirurgici per la sanificazione delle parti ad alta frequenza di contatto. Particolare attenzione è stata posta nello sviluppo del protocollo che ha coinvolto il trattamento dell’aria (nel rispetto del rapporto ISS covid-19 n. 5/2020): oltre ad un trattamento disinfettante delle UTA, l'aria immessa sarà sanificata con particolari filtri biocidi in grado di decontaminarla in modo da dare la certezza di essere costantemente sanificata e sicura.



Accanto al cinema una gradita sorpresa per i più piccoli è la riapertura del Dino Park, parco a tema dove protagonisti sono i dinosauri animatronici in scala 1:1, per vivere un'avventura indimenticabile. Per chi ama le emozioni forti anche la pista Hollywood Kart è ufficialmente riaperta. Pensate ad hoc le procedure di sanificazione che riguarderanno tutte le superfici interne e naturalmente un’attenzione particolare per i caschi e i kart che verranno sanificati completamente ad ogni utilizzo seguendo tutte le direttive ministeriali. Having Fun riassume lo spirito di Hollywood Kart: ritrovarsi insieme in un clima di gioco, in una dimensione positiva di competizione, condividere, sperimentare, giocare in sicurezza. Un divertimento riservato sia agli adulti che ai bambini.