Al cinema 'Com'è NATO un golpe: il caso Moro'

Il documentario Com'è NATO un golpe: il caso Moro ripercorre le ultime fasi della vita politica del Presidente della Democrazia Cristiana, dal viaggio negli States del 1974 fino al rapimento, alla prigionia e all'uccisione del 9 maggio 1978. Una narrazione condotta dal senatore Sergio Flamigni, dall'ex magistrato Carlo Palermo, da giornalisti e autori come Marcello Altamura, Rita Di Giovacchino e Carlo D'Adamo, che si contrappone al "Memoriale Morucci": portando una nuova analisi balistica, un filmato inedito che svela la targa di un'auto presente in via Fani le indagini non hanno mai tenuto conto e la fonte "Beirut2", intervistata da Carlo Palermo, che riferisce di una foto scattata ad Aldo Moro in un cortile durante la prigionia.



Lunedì 3 agosto al Visionario, alle 19.00, interverranno: Claudia Cernigoi (giornalista e ricercatrice storica); Alessandra Kersevan (editrice e ricercatrice storica); Andrea Montella (produttore e autore del film); Paola Baiocchi (produttrice e autrice del film).



Per informazioni e acquisto biglietti consultare il sito http://www.movieday.it