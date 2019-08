Al cinema all'aperto arriva Roma

Premiato con il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore di tre statuette agli Oscar 2019 (miglior regia, miglior film straniero e miglior fotografia), torna domani domenica 25 agosto alle ore 21.15 al cinema all’aperto di Piazza Primo Maggio Roma, capolavoro di stile e di regia firmato da Alfonso Cuarón! Ispirandosi ai ricordi della propria infanzia, Cuarón realizza un potente dramma ambientato a Città del Messico nei primi anni ’70, ad oggi uno dei suoi progetti più personali.

Protagonista è Cleo, domestica di origine indios a servizio di una famiglia borghese del quartiere residenziale Roma a Città del Messico. Con questo film il regista messicano dedica alle donne che lo hanno cresciuto un’originale lettera d’amore, attinge alla propria infanzia restituendo il ritratto vivido ed emozionante dei conflitti famigliari e della gerarchia sociale che caratterizzavano la vita del paese in un momento politico cruciale della sua storia.

Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle ore 20.45. Speciale promozione estate: €6 Biglietto intero senza Card / €5 Biglietto ridotto o con Card (Under 26 €4.50 Biglietto senza Card / €4 Biglietto con Card).

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.