Al cinema arriva 'Bing e le storie degli animali'

Per deliziare tutti i Bingsters e le loro famiglie, arriva per la prima volta nei cinema italiani per il Back to School l’evento dedicato a Bing, nelle sale di tutta Italia solo il 30 settembre, 1, 2 e 3 ottobre.

In Friuli Venezia Giulia aderiscono i seguenti cinema

FRIULI VENEZIA GIULIA Fiume Veneto Uci FRIULI VENEZIA GIULIA Pradamano The Space Cinecity FRIULI VENEZIA GIULIA Trieste Nazionale FRIULI VENEZIA GIULIA Trieste The Space Cinecity FRIULI VENEZIA GIULIA Villesse Uci





Nexo Digital porterà infatti sul grande schermo Bing e le storie degli animali, uno spettacolo pre-school con un entusiasmante mix di episodi e giochi interattivi da fare insieme in sala. I Bingsters dovranno infatti aiutare Pico con il suo speciale libro di adesivi, scoprendo lungo la strada tutti gli animali preferiti di Bing!Sono tantissime le storie di animali di questo evento: Bing e Flop fanno amicizia con il cane Sunshine, che si è perso nel parco. Bing e Sula decidono di scappare quando arriva una grossa oca a divorare tutto il cibo per uccelli di Bing. Bing e Sula devono pensare a quale sarà la casa perfetta per Froggy e aiutare Birdie a ritrovare la strada per tornare al suo nido. Quando il gatto Arlo rimane bloccato sul tetto del vicino, Bing aiuta i vigili del fuoco locali a salvarlo.Bing e le storie degli animali segue le due esperienze cinematografiche di Bing, che hanno registrato il tutto esaurito in Inghilterra negli scorsi anni. Bing e le storie degli animali è distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con il media partner MYmovies.it.Prodotto da Acamar Films, con lo studio di Dublino Brown Bag Films, Bing ha riscosso un successo straordinario da quando è stato lanciato nel Regno Unito nel 2014, vincendo l'International Emmy come miglior programma per bambini, il Writer's Guild Award per la migliore sceneggiatura in un programma per bambini e una nomination ai BAFTA per il miglior programma per bambini. Adattato appositamente per la televisione, dai libri originali di Ted Dewan, Bing celebra la realtà gioiosa e disordinata della vita prescolare e trova le grandi storie nei piccoli momenti. Bing viene trasmesso in 130 territori in tutto il mondo e continua a "emozionare e a deliziare" i Bingster e le loro famiglie attraverso una gamma crescente di pluripremiati film, libri, riviste, app, prodotti di consumo, prodotti digitali, spettacoli dal vivo ed esperienze cinematografiche.