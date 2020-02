Al cinema arriva 'Lunar City'

Dal 17 al 19 febbraio nelle multisale del Circuito UCI Cinemas sarà proiettato Lunar City, il docu-film che celebra i cinquant’anni del primo sbarco sulla Luna raccontando le sfide presenti e future, le tecnologie più avanzate e l’impegno di uomini e mezzi che porteranno il genere umano a ritornare sulla Luna e conquistare lo “spazio profondo”. Distribuito da Vision Distribution e prodotto e diretto da Alessandra Bonavina, Lunar City spiegherà attraverso interviste alle figure chiave impegnate nelle prossime missioni lunari come, in un futuro non così lontano, gli astronauti potranno partire dal pianeta Terra con una normale capsula Orion, attraccare dopo qualche giorno al Gateway e poi far rotta verso lo spazio interplanetario a bordo del Transport.

All’UCI Fiume Veneto, Lunar City è in programma il 18 febbraio alle ore 18:00 e alle ore 21.

Il docu-film percorre passato, presente e futuro, utilizzando immagini esclusiva della Nasa, mostrando il lungo processo che serve per preparare qualcosa di grande e importante per tutta l’umanità e immaginando il mondo che verrà, proiettando lo spettatore fino al 2024, in un futuro che apparirà come in un sogno.

Le multisala UCI che proietteranno Lunar City dal 17 al 19 febbraio alle ore 18:00 e alle ore 21: 00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM).

Le multisala UCI che proietteranno Lunar City nella sola giornata del 18 febbraio alle ore 18:00 e alle ore 21:00 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Mestre, UNCI Molfetta (BA), UCI Piacenza, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona.

Le multisala UCI che proietteranno Lunar City nella sola giornata del 18 febbraio alle ore 18:00 sono: UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Red Carpet Matera, UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Villesse (GO).

