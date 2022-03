Al cinema Centrale l'omaggio a Gigi Proietti

Al cinema Centrale di Udine, da lunedì 7 a mercoledì 9 marzo, Luigi Proietti detto Gigi, il racconto dell’ultimo grande istrione dello spettacolo italiano, la sua vita, la sua storia, il segreto della sua indimenticabile comicità!



Il documentario evento di Edoardo Leo (Smetto quando voglio) si snoda attraverso lo sguardo di chi ha conosciuto Proietti sin dagli inizi della sua carriera – gli amici, la famiglia, i colleghi – e alterna materiali inediti, repertori introvabili e cavalli di battaglia indimenticabili. In questo modo la vita di Gigi Proietti viene ripercorsa sin dagli esordi, mostrando successi e battute d’arresto, fino al raggiungimento del mito. Un viaggio emozionante per scoprire chi era davvero Proietti, grazie a ricerche, backstage e la sua ultima, intensa, intervista.



Per la programmazione completa e per l’acquisto dei biglietti consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al cinema sono necessari il Super Green Pass e la mascherina ffp2, da indossare per tutta la durata della proiezione.