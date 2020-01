Al cinema Centrale torna Sounds Good

Torna Sounds Good, il ciclo di film in lingua originale con sottotitoli in italiano, e lo fa con un doppio appuntamento! Lunedì 13 gennaio alle ore 21.20 al cinema Centrale PICCOLE DONNE, nuovissimo adattamento del classico della letteratura diretto da Greta Gerwig (Lady Bird) e interpretato da un cast di attrici che sono il passato, il presente e il futuro del cinema, da Saoirse Ronan e Emma Watson a Meryl Streep e Laura Dern! Un film libero, fiero e femminista come le protagoniste del celeberrimo romanzo.



Martedì 14 gennaio alle ore 21.30 al Visionario SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach. Part-time, contratti a zero ore, lavoratori a chiamata o precari. Dopo la Palma d’oro per Io, Daniel Blake, il regista inglese torna con il suo sguardo umano e battagliero a raccontarci la società contemporanea.



Entrambi in film saranno proiettati in versione originale inglese con sottotitoli in italiano. Disponibile presso la cassa del cinema una scheda per la comprensione del testo curata come sempre da Wall Street English. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.