Al cinema il terzo capitolo di 'My Hero Academia'

Gli anime tornano a popolare i cinema. Arriverà infatti nelle sale italiane dal 18 al 21 novembre distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit My Hero Academia. The Movie - World Heroes’ Mission, il terzo lungometraggio della serie fenomeno che ha conquistato il primo posto del botteghino giapponese battendo tutti i precedenti record di incassi.

In Friuli Venezia Giulia aderiscono i seguenti cinema:

Fiume Veneto Uci Pradamano The Space Cinecity Torreano Di Martignacco Cineplex Citta' Fiera Trieste Nazionale Trieste The Space Cinecity Villesse Uci





My Hero Academia. The Movie - World Heroes’ Mission non è solo un cartone animato. Attorno al suo universo, un mondo in cui i poteri soprannaturali fanno parte della vita quotidiana e i supereroi combattono i cattivi che minacciano la pace per raggiungere i loro scopi criminali, ruotano centinaia di prodotti dall’appeal sensazionale: i manga che hanno sbriciolato ogni record di vendite (arrivando a raggiungere 50 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo), il videogioco per Playstation 4 che ha ottenuto ottime recensioni su tutti i siti specializzati, un vastissimo catalogo di merchandising che spazia dalle t-shirt alle tazze, dai mousepad fino ai calendari e portachiavi, la serie televisiva giunta in Italia alla quarta stagione e ormai diventata un classico dell’animazione giapponese.My Hero Academia. The Movie - World Heroes’ Mission, che vede protagonisti Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe A, racconta una storia completamente originale che si pone all’interno dell’arco narrativo del tirocinio da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale.Un gruppo misterioso chiamato ‘Humarise’ crede ciecamente nella teoria dell’eredità dei Quirk secondo cui le unicità tramandante di generazione in generazione darebbero vita a un potere finale che potrebbe condurre l’umanità all’estinzione. Convinto che i Quirk siano malattie, il gruppo punta a ripulire il mondo da tutti coloro che ne possiedono uno. Per questo pianta le ‘Trigger Bombs’ in varie città del mondo, costringendo il portatore di un Quirk a esplodere causando omicidi di massa. Per salvare l’umanità, gli Eroi Professionisti hanno chiesto agli aspiranti Eroi del Liceo U.A. in corso di tirocinio di assisterli e di creare un team mondiale di Eroi selezionati. Obiettivo: fermare le bombe. Deku, Bakugo e Todoroki, che stanno temporaneamente lavorando presso l’Agenzia di Endeavor, sono chiamati a spostarsi in una città lontana di nome ‘Otheon’. Ma, durante l’operazione, Deku viene coinvolto in un evento catastrofico che lo inchioda erroneamente come uno dei criminali più ricercati al mondo. Toccherà agli Eroi salvare il mondo e il futuro in quella che pare essere la più pericolosa crisi nella saga di My Hero Academia!Kohei Horikoshi è coinvolto nella supervisione della storia e nella realizzazione del character design originale.My Hero Academia è il fumetto creato da Kohei Horikoshi e pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha da luglio 2014. Protagonista è Izuku Midoriya, un ragazzo che vive in un mondo in cui tutti hanno dei super poteri, tutti tranne lui! Il suo sogno è diventare un supereroe, e grazie a un colpo di fortuna, viene scelto come erede dal miglior eroe del mondo, All Might, e si iscrive in una scuola per eroi professionisti…La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.