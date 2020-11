Al cinema nuove uscite: 'The Specials' e 'Gauguin'

Tantissime novità in arrivo nelle sale virtuali del Visionario e del Cinema Centrale, a Udine, da giovedì 19 novembre.



Tra i titoli in prima Visione The Specials – Fuori Dal Comune, la nuova, attesissima commedia agrodolce firmata da Olivier Nakache e Éric Toledano (Quasi Amici, C’est la vie – Prendila come viene, Samba) con protagonisti Vincent Cassel e Reda Kateb, nei panni di Bruno e Malik. Amici e colleghi, i due sono entrambi impegnati in organizzazioni non-profit differenti, responsabili dell'educazione di bambini e adolescenti affetti da autismo. Vincent Cassel è protagonista di un’altra delle novità della settimana, Gauguin, biopic dove interpreta il grande maestro del post-Impressionismo durante i suoi anni a Tahiti. Sempre dalla Francia Arriva cosa Resta Della Rivoluzione, commedia brillante con un’eroina un po’ Don Chisciotte, un po’ Bridget Jones che indaga l’eredità intima e politica del Sessantotto e i dilemmi di oggi, invocando per se stessa e tutti noi la necessità di un cambiamento!



, il documentario sulla straordinaria fotografa siciliana che ha sfidato l'autorità maschile, la cultura e la mafia. A presentarlo in streaming proprio venerdì alle ore 20.30 sarà la stessa Letizia Battaglia, affiancata per l’occasione da Elena Ciccarello, giornalista e direttrice responsabile Lavialibera, e Andrea Romeo, fondatore di I Wonder Pictures (che distribuisce il film in Italia).Torna inoltrel’appuntamento virtuale cone organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms. L’appuntamento di questa settimana è interamente dedicato alle storie animate di Leo Lionni, nate dall’incontro, e dall’amicizia tra il poliedrico autore di pluripremiati albi illustrati (Piccolo blu e piccolo giallo, Federico, Pezzettino) e il regista e maestro dell’animazione italiana, Giulio Gianini.. Cinque storie di solidarietà, amicizia, condivisione, poesia.Rimangono in programmazione sugli schermi virtuali Anche indi Francesco Costabile e Federico Savonitto, documentario dedicato agli anni della giovinezza friulana del grande poeta, I, commedia lunare di Antonio Padovan, con protagonisti gli inediti “fratelli cinematografici” Giuseppe Battiston e Stefano Fresi,, l’appassionata e avvincente storia della nascita del movimento omosessuale italiano nei primi anni 70, e, ritratto intimo e personale della giovane attivista svedese.Per maggiori informazioni sulla programmazione consultareoppure. Prevendita biglietti suUna volta completato l’acquisto, verrà inviata una mail con il codice e il link per accedere alla sala virtuale. I prezzi dei biglietti sono calibrati in base alle tariffe esistenti sulla rete e vanno, da un minimo di € 3,00 ad un massimo di € 7,99. Dal primo click sono 48 le ore a disposizione per completare la visione.