Al Cinema sotto le stelle 'L’amour flou'

Sarà L’amour flou – come separarsi e restare amici il “film al buio” di questa stagione di Cinema Sotto le Stelle. Venerdì 23 agosto alle 21 in piazzetta Calderari sarà così proiettata l’attesa anteprima cinematografica della nuova stagione di Cinemazero.

Una commedia francese, ispirata a eventi realmente accaduti, in cui i registi sono anche protagonisti. Romane Bohringer e Philippe Rebbot, infatti, raccontano la loro storia di separazione, rimettendo in scena una serie di cose che sono loro capitate nella vita reale, estremizzandole, portandole verso la comicità. Dopo dieci anni insieme, due figli e un cane, Romane e Philippe non si amano più. O, meglio, si amano a modo loro, come accade a molte coppie. Decidono allora di "separarsi" vivendo in due appartamenti separati ma comunicanti attraverso la stanza dei figli. Possono vivere insieme da separati? Possono rifarsi una nuova vita senza dire addio alla precedente?

Ventisei giorni di riprese, suddivisi in sei mesi, quelli che sono occorsi per realizzare quell'appartamento così bizzarro e per seguire l'evolversi della loro relazione, con una sceneggiatura che è stata scritta mano a mano nel corso del tempo.

"Non siamo né sociologi né politici – spiega la regista - ma è vero che avevamo voglia di dire qualcosa sul nostro mondo. Avevamo voglia in modo semplice di dire: amiamoci, restiamo vicini, inventiamo dei nuovi legami, siamo dolci, siamo divertenti".

A ogni spettacolo sarà presente l’OscBar, il bar del cinema all’aperto con bibite dissetanti e gustosi snack, in collaborazione con Birra Galassia.