Al Cinema Sotto le Stelle l'omaggio al grande John Belushi

In occasione del Pordenone Blues Festival, in programma a Pordenone dal 20 al 24 luglio, la musica sarà protagonista anche in Piazza Calderari per il Cinema Sotto le Stelle.

Lunedì 19 luglio alle 21.30, in collaborazione con il festival che quest’anno è alla sua XXX edizione, sarà proiettato Belushi, in lingua originale con sottotitoli in italiano, il primo documentario autorizzato su John Belushi, diretto da R.J. Cutler.

Testimonianze, interviste istantanee, immagini inedite a corredare la ricostruzione dell’icona pop per eccellenza, comico, genio, epico, blues. Se n’è andato nel 1982 a 33 anni per overdose, dopo una vita condotta al massimo, costellata di grandi successi. Il suo mito nasce nel 1975 con il Saturday Night Live, factory memorabile di diversi grandi talenti, da Chevy Chase a Steve Martin, da Bill Murray a Dan Aykroyd.

Ma sono stati Animal House e The Blues Brothers, rispettivamente del 1978 e 1980, due pietre miliari del cinema esplosivo, corrosivo, sarcastico, dissacratorio, ma allo stesso tempo ineguagliabili visivamente, a renderlo eterno. Infatti, Nei suoi brevi sei anni sulla scena nazionale, nessun attore è stato più popolare di John Belushi.

Foto, lettere, home-video, mai visti prima, lasciano entrare lo spettatore nel fantasmagorico mondo di John in cui non potevano mancare le partecipazioni, tra gli altri, del fratello Jim, Gilda Radner, Penny Marshall, Lorne Michaels, Harold Ramis.



Prevendita attiva: www.cinemazero.it

In caso di pioggia la proiezione sarà spostata in Sala Grande a Cinemazero