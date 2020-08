Al cinema torna 'Good Bye Lenin!'

Mercoledì 26 agosto, alle ore 21.15, torna sul grande schermo del giardino Loris Fortuna a Udine, il film 'Good Bye Lenin!', campione di incassi in patria e all'estero nel 2003 e presentato qui nella nuova riedizione realizzata in occasione dei 30 anni dalla caduta del muro di Berlino.



Germania dell'Est, Ottobre 1989. Alex vive con sua madre, attivista del regime socialista, che improvvisamente, in seguito ad un malore, cade in coma. Quando si risveglia, otto mesi più tardi, il muro di Berlino è caduto ed è stata abolita la divisione tra Germania Est e Germania Ovest. Alex non potrebbe essere più felice per il risveglio della madre, ma deve evitarle lo shock della scoperta della fine del suo sogno socialista, poiché il suo cuore è ancora troppo debole. Decide, quindi, di trasformare la loro casa in un mausoleo della Germania Est e fingere che nulla sia cambiato. Ma ben presto sua madre sente il bisogno di alzarsi dal letto e accendere la televisione...



Diretto da Wolfgang Becker, Good Bye, Lenin! è una commedia esilarante e un po' amara che restituisce con leggerezza e sensibilità un’immagine chiara del post Guerra Fredda e di quei giorni che cambiarono per sempre il destino non solo di un Paese, ma del mondo intero.