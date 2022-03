Al cinema torna 'Il Ritratto del Duca'

Lunedì 28 marzo negli UCI Cinemas di Fiume Veneto e Villesse continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Il protagonista di questa settimana è Il Ritratto del Duca, il film diretto da Roger Michell e distribuito da Bim Distribuzione.



La storia è ambientata nel 1961 e il protagonista è Kempton Bunton, un tassista di 60 anni che rubò dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya. Kempton chiese un inconsueto riscatto: avrebbe restituito il dipinto solo se il governo si fosse impegnato di più nella cura degli anziani, per i quali si era battuto già in precedenza. Solo 50 anni dopo si è scoperto che Kempton aveva intessuto una rete di bugie. L'unica verità era che era un brav'uomo determinato a cambiare il mondo e a salvare il suo matrimonio. Il film racconta la sua storia meravigliosamente ispiratrice.



