Al cinema torna 'Taxisti di notte'

La sala d’essai del cinema Ariston, in viale Romolo Gessi 14 a Trieste, gestita da La Cappella Underground, prosegue la programmazione della rassegna “Omaggio a Jim Jarmusch”, sei cult movies in edizione restaurata del filmmaker indipendente americano. Il quarto titolo in cartellone, giovedì 10 settembre alle ore 16.00, 18.30 e 21.00, è 10 settembre “Taxisti di notte” (Night on Earth, USA, Giappone, Francia, GB, 1991) con Winona Ryder, Gena Rowlands, Paolo Bonacelli, Roberto Benigni, Béatrice Dalle.

Ideato come una sequenza di cinque differenti vicende che si intrecciano simultaneamente, il film si snoda attraverso tre continenti e relativi idiomi. Ogni storia converge sul fugace incontro tra un tassista e il suo cliente nel corso della notte e sul rapporto, limitato nel tempo e nello spazio ma non per questo meno sincero, che ne scaturisce. Il film comincia a Los Angeles proprio nel momento in cui svaniscono le ultime luci del giorno, per poi trasferirsi nel cuore della notte di New York, Parigi, Roma, con Roberto Benigni, ed infine Helsinki dove, mentre l’ultimo episodio va a concludersi, il sole sorge di nuovo e la fredda oscurità invernale si disperde al chiarore dell’alba.

La rassegna “Omaggio a Jim Jarmusch” prosegue nelle prossime settimane, ogni giovedì, con il seguente calendario: 17 settembre “DEAD MAN” (USA, 1995) con Johnny Depp e Lance Henriksen; 24 settembre “Coffee and cigarettes” (USA, 2003) con Roberto Benigni, Steven Wright, Steve Buscemi, Iggy Pop, Tom Waits. Informazioni sul sito www.aristoncinematrieste.it e sulla pagina facebook cinema.ariston.trieste