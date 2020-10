Al Concorso internazionale Città di Udine la medaglia del Presidente della Repubblica

Si terrà sabato 17 ottobre, alle 21.00, al Teatro San Giorgio di Udine, la premiazione e l’esecuzione dei lavori vincitori del concorso internazionale di composizione “Città di Udine”, a cui il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha destinato la Medaglia del Presidente della Repubblica come riconoscimento del virtuoso percorso culturale. L’onorificenza, attribuita quale suo premio di rappresentanza, è arrivata insieme all’augurio per il successo dell’iniziativa, sostenuta da Regione FVG, Comune di Udine e Fondazione Friuli e patrocinata da importanti istituzioni pubbliche e private.



Il concorso ha ottenuto quest’anno un risultato di partecipazione straordinario, con 455 composizioni provenienti da 49 diverse nazioni. Numeri che lo collocano tra quelli più rilevanti a livello internazionale nell’ambito della musica di ricerca. La giuria internazionale, presieduta dal prof. Michele Biasutti, ha assegnato il Primo Premio assoluto per la sezione “Musica elettroacustica” al portoghese João Pedro Oliveira con la composizione La Mer Émeraude; il Primo Premio assoluto per la sezione “Composizioni per gruppo strumentale da camera” alla lituana Lina Posėčnaitė per la composizione Tree of Eternity (Music of Silence) e il Primo Premio assoluto per la sezione “Progetti audiovisuali” al croato Davor Branimir Vincze, per il video Inflection Point, la cui parte visuale è a cura di Linda Weinmann e Nicholás Pablo Grone.



Sono stati inoltre assegnati il Premio Speciale Piero Pezzé, dedicato alla memoria del compositore friulano scomparso nel 1980, allo spagnolo Carlos Nuñez Medina per la composizione Broken Mirror; il Premio speciale della FIDAPA BPW Italy - Sezione di Udine all’italiana Alessandra Bellino per la composizione Esquisses d’un message; alla composizione Fernweh del turco Hakki Cengiz Eren è stata invece conferita la Menzione speciale con assegnazione della Targa concessa dall’ERT – Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Infine, una Licenza per i plugins “GRM TOOLS complete II”, sistema di sound processing, offerta da INA GRM, è stata assegnata all’italiano Simone Scarazza per la composizione Formazioni.In occasione della serata, ad eseguire i brani vincitori sarà l’ensemble strumentale Mikrokosmos, nata a Udine nel 1989, realtà di indiscusso valore che registra una ricca attività di concerti in Italia e all’estero, collaborazioni artistiche con importanti Enti e Fondazioni, registrazioni radiotelevisive e diverse incisioni discografiche. L’evento, che annovera Rai Radio3 in qualità di media partner sarà registrato con finalità discografiche.