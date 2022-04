Al Feff è il giorno di Thunderbird e One for the Road

Dalla World Festival Premiere di un super cult appena restaurato, cioè il leggendario Audition di Miike Takashi, alla World Premiere dell’opera prima sudcoreana Thunderbird di Lee Jae-won: il Feff 24 continua a giocare totalmente in attacco. Non serve certo raccontare cosa sia, e cosa rappresenti, Audition, uno dei thriller più disturbanti mai girati, quindi ci concentriamo brevemente sul felice debutto di Lee Jae-won: una giostra noir e pulp che gira all’impazzata.

Ma i titoli forti di questa sesta giornata, tra film in concorso e sezioni speciali, non sono ovviamente finiti.

Tutta la sesta giornata minuto per minuto

Ore 8.30 CAFFÈ, GIORNALI E NOTIZIE DALL’ASIA Rassegna stampa internazionale con Giulia Pompili (Il Foglio) e Francesco Radicioni (Radio Radicale).

Ore 9 AUDITION Regia di MIIKE Takashi (Giappone, 1999/2022). Fresco di restauro, uno dei thriller più disturbanti mai girati. Un cult assoluto.

Ore 11.20 INCONTRI/TALKS Max Tessier e Roger Garcia moderano l’incontro dedicato alla sezione Visions of Manila.

Ore 11.20 KIM JONG-BOON OF WANGSHIMNI regia di KIM Jin-yeoul (Corea del Sud, 2021). La signora Kim gestisce una bancarella, lavora per strada da 50 anni e pensa al mondo che aveva sognato sua figlia, un'attivista morta manifestando per i diritti civili.

Ore 14 - Visionario NEOMANILA regia di Mikhail RED (Filippine, 2017).

Ore 15 LOVE NONETHELESS regia di JOJO Hideo (Giappone, 2022). Commedia sentimentale ma non certo zuccherosa, Love Nonetheless è un divertente girotondo di personaggi.

Ore 16 - Visionario MANILA IN THE CLAWS OF LIGHT regia di Lino BROCKA (Filippine, 1975/2013).

Ore 17.10 FAR FAR AWAY regia di Amos WHY (Hong Kong, 2021). Ogni città ha qualche bellissimo angolo remoto da scoprire e questo vale anche per Hong Kong…

Ore 17.30 SOTTO LO STESSO CIELO Approfondimenti giornalistici sull’Asia. Giulia Pompili (Il Foglio) modera l’incontro Le Coree, tra ostilità e cooperazione.

Ore 19.20 - Visionario YUNI regia di Kamila ANDINI (Indonesia, 2021).

Ore 19.20 ONE FOR THE ROAD regia di Baz POONPIRIYA (Thailandia, 2021). Una riflessione sull’amicizia e sul perdono. Perché non esiste mai un modo semplice per dire addio.

Ore 21.50 THUNDERBIRD regia di LEE Jae-won (Corea del Sud, 2022). I soldi che servono al teppistello Tae-min per pagare i debiti di gioco sono a portata di mano, proprio nella sua auto, la Thunderbird. Peccato che questa sia stata impegnata e il ragazzo coinvolge la sua ragazza e il fratello tassista nel tentativo di recuperare macchina e denaro. Una giostra noir e pulp che gira all’impazzata in una folle notte dove tutto può accadere e nessuno ha la coscienza veramente pulita.