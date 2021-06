Al Feff oggi un viaggio tra generi e colori

Non sono tre episodi quelli che compongono Wheel of Fortune and Fantasy: sono tre movimenti, come se la sceneggiatura fosse musica. Tre splendide partiture cinematografiche dedicate alle conseguenze dell’amore e del destino. Quanto può influire sulla nostra vita un semplice imprevisto? Premiato con l’Orso d’Argento all’ultima Berlinale, il nuovo capolavoro del giapponese Hamaguchi Ryusuke (Passion, Happy Hour, Asako I & II) è decisamente uno dei titoli forti della quinta giornata del Far East Film Festival di Udine. Una giornata che contiene tutti i colori del FEFF 23 e spazia, attraverso i generi, dalla Cina alle Filippine, da Taiwan alla Corea del Sud, passando (appunto) per il Giappone di Hamaguchi.

Proprio dal Giappone arriva anche un altro titolo forte, forte in tutti i sensi, particolarmente atteso dai Fareasters di lungo corso: stiamo parlando del nerissimo Last of the Wolves di Shiraishi Kazuya. Se Wheel of Fortune and Fantasy, tanto minimale nella forma quanto vivido nella carica emozionale, disegna quattro intensi personaggi femminili alle prese con i propri sentimenti, con la propria immaginazione e con l’imprevedibile geometria delle coincidenze e delle casualità, Last of the Wolves ci trascina invece dentro un mondo buio come la notte e rosso come il sangue: quello del poliziotto corrotto Shuichi e dek sadico gangster Uebayashi. I due uomini si contendono il controllo della Yakuza e danno vita a una crime story feroce e memorabile, riaccendendo le atmosfere incandescenti di The Blood of Wolves (presentato a Udine nel 2018).

Se poi le Filippine ci regalano le inquietudini del thriller Fan Girl di Antoinette Jadaone e l’umanità di A is for Agustin di Grace Simbulan, Taiwan di regala i segreti di Dear Tenant di Cheng Yu-chieh e la Corea del Sud continua a viaggiare dentro il focus dedicato al grandissimo Yoon Jong-bing: dopo Kundo, ecco l’imperdibile Beastie Boys. Ma è dalla Cina che arriva il primo inno ambientalista della line-up: Anima di Cao Jinling. Fra ecologia, mitologia e folklore, il film racconta la storia di Linzi: dall’infanzia in mezzo alla natura alla lotta per trovare il suo posto in mondo sempre più soffocato dal cemento…

Ricordiamo che il Far East Film Festival 23 si sta svolgendo sia in versione fisica, al Visionario e al Cinema Centrale di Udine, sia in versione digitale, sulla piattaforma gestita con il supporto tecnico di MYmovies.

Tutta la quinta giornata minuto per minuto!

