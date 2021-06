Al Feff torna l'appuntamento con il Focus Asia

Dopo il successo dell’edizione 2020, che si è svolta interamente online, Ritorna focus Asia, il segmento industry del Far East Film Festival di Udine. Compatibilmente con le direttive sanitarie, la formula operativa sarà double face: l’edizione 2021 avrà luogo dal 30 giugno al 2 luglio sia in forma digitale che in forma fisica (verrebbe quasi voglia di dire “analogica”).



L’attesa dei professionisti è davvero forte per l’All Genres Project Market, uno dei principali appuntamenti dedicati alla connessione artistica e produttiva tra Asia ed Europa. Il principale obiettivo dell’evento è incoraggiare e facilitare la coproduzione tra i due continenti.



I progetti selezionati al All Genres Project Market 2021 sono:

Adabana, directed by Sayaka Kai - Robot Communications Inc, Japan



Ash Valley, directed by Shu Zhu - East Films, United States / ChinaBack Home, directed by Nate Ki - mm2, Hong KongGetting Nowhere, directed by Yang Mingming - China > Focus Asia Award at HAF 2021Little Bastard, directed by Difei Zhou - China / Seven Dreams Production, Italy / Starry Dome Productions Inc, United States / FranceLow-End, directed by Meng-Chieh Lai - Swallow Wings Films Co. Ltd & MaplessLab Co Ltd, TaiwanMayang, directed by Nadiah Hamzah - Wayang Works, MalaysiaMISHIMA, The Roses of Vendetta, directed by Gigi Roccati - Harakiri Films LLC, Japan / ItalyPierce, directed by Nelicia Low - Potocol, Singapore / TaiwanThree Funerals and a Wedding, directed by Kenneth Bi - Kenbiroli Films Ltd, Hong KongAttesa davvero forte anche per FAR EAST IN PROGRESS, la prima (e unica) piattaforma europea dedicata ai film asiatici in post-produzione. Una “tappa naturale” per i progetti presentati nei market asiatici, o sviluppati nel corso di workshop come TIES THAT BIND, che sono in cerca di distribuzione internazionale e di premiere nei festival più importanti.I titoli selezionati a Far East in Progress 2021 sono:Ademoka's education, directed by Adilkhan Yerzhanov - Kazakhfilm JSC & Short Brothers, Kazakhstan / Arizona Productions, FranceBird Eyes, directed by Martika Ramirez Escobar - Arkeofilms, PhilippinesDay Tripper, directed by Chen Yanqi - Factory Gate Films, ChinaThe Old Town Girls, directed by Yu SHEN - Laurel Films, ChinaReborn, directed by Danny Pang - Jazzy Pictures (M) Sdn Bhd, Malaysia / ChinaZombie Crush in Heyri, directed by Hyun Sang Chang - Gate6 production, South KoreaGrazie alla rinnovata partnership con 108 MEDIA, i titoli selezionati a Far East In Progress avranno la possibilità di vincere il 108 MEDIA Distribution Award.Oltre al project market e alla sezione dedicata ai work in progress, Focus Asia 2021 lancia la prima edizione Del second-Hand Film Market, una nuova sezione dedicata alle hit cinematografiche dal passato, restaurate e pronte per essere nuovamente distribuite.Tra le novità di quest’anno, va sicuramente segnalata la sezione ASIAN GATES: un ciclo di masterclass, conferenze, case studies rivolto ai professionisti del cinema europeo che intendono approfondire le opportunità offerte dal mercato asiatico.Il programma di Focus Asia 2021 includerà inoltre una serie di lectures, case studies, one to one meetings e attività di networking che coinvolgeranno tutti i partecipanti provenienti da Asia e Europa.Focus Asia è organizzato da Centro Espressioni Cinematografiche con la collaborazione di Friuli Venezia Giulia Audiovisual Fund e il supporto di MiC. E sviluppato in collaborazione con il workshop Ties That Bind e promosso in associazione con Eave, European Film Promotion, HAF - Hong Kong, e Taipei Golden Horse Film Project Promotion. Far East in Progress è supportato da 108 media.Per maggiori informazioni potete consultare https://www.fareastfilm.com/focusasia-2021/