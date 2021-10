Al Festival BieleStele U.T. Gandhi e Davide Burani

Doppio e prestigioso appuntamento questo fine settimana con due grandi musicisti per il Festival BieleStele: sabato 2 ottobre alle ore 14:30 presso il Parco della Colonia di Osoppo (via Tagliamento) il percussionista U. T. Gandhi condurrà un laboratorio di percussioni adatto a tutte le età, dal titolo "L'orchestra siamo noi"; domenica 3 ottobre alle 17:00 concerto dell'arpista solista Davide Burani a Reana del Rojale (Qualso, Sala teatro) con musiche di Haendel, Godefroid, Caramiello, Hasselmans, Mascagni, Gershwin e Puccini.



Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, con prenotazione necessaria: per il laboratorio del 2 ottobre ad Osoppo prenotazioni entro venerdì 1 ottobre tramite e-mail a iatosoppo@gmail.com oppure presso l' Ufficio Turistico di Osoppo: sabato e domenica orario 10-13 e 14-18

Per il 3 concerto del ottobre a Reana del Rojale telefono 338 868 1160 oppure e-mail a biblioteca.comunale@comune.reanadelrojale.ud.it

http://www.bielestele.altervista.org