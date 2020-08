Al Festival di Majano arriva Nek

C’è grande attesa al Festival di Majano per uno degli appuntamenti clou della 60° edizione, il concerto di Nek, cantautore amatissimo dal pubblico che salirà sul palco dell’Area Concerti domani, martedì 11 agosto per l’unica data nel Nordest del suo nuovo tour acustico dal titolo “Solo: chitarra e voce”. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro Majano, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora disponibili su Ticketone.it e lo saranno anche domani alla biglietteria, a partire dalle 18.30. Le porte al pubblico apriranno alle 19.30 mentre lo spettacolo inizierà alle 21.30. Info su www.azalea.it .



Quest’estate, Nek torna a suonare dal vivo. Saranno poche date speciali, che lo vedranno sul palco da solo, chitarra e voce, per provare a lanciare un piccolo messaggio di ripartenza per il settore della musica in difficoltà a cui, anche grazie a questi concerti, arriveranno alcuni sostegni concreti. I compensi dell’Artista di queste date verranno infatti devoluti al fondo per i lavoratori dello spettacolo di Music Innovation Hub, un’impresa Sociale che ha lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore musicale in questo momento di crisi globale. “Solo: chitarra e voce”: è questo il nome di questi concerti, in cui Nek sarà da solo con il suo pubblico e il suono delle corde del suo strumento, in una dimensione intima ed essenziale.



Così Nek ha annunciato queste date attraverso un post sui social: "Quest’estate dovevo fare un tour vero e proprio, ma abbiamo dovuto rimandare tutto, non c’era altra via. Mi sono poi arrivate alcune proposte per suonare, naturalmente in condizioni diverse, e mi sono detto: “perché no?”. Ho voluto coinvolgere Music Innovation Hub, una realtà che sta dando sostegno ai professionisti del mondo della musica attraverso un fondo dedicato, a cui darò anch’io un mio contributo, con i miei compensi di queste date.Non sarà un tour, saranno poche occasioni speciali che mi faranno vivere il palcoscenico in una dimensione intima, semplice, essenziale. Oggi, poter dire di tornare a suonare sul palco per me è bellissimo. Ci vediamo in giro, se vorrete".Fra i prossimi concerti al Festival di Majano ricordiamo quelli die l’evento di musica e solidarietà con la