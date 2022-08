Al Festival di Majano attesa per Rkomi

Nuovo fine settimana e nuovo grande appuntamento al Festival di Majano. Domani, venerdì 5 agosto, sul grande palco dell’Area Concerti, dopo Marracash e Litfiba, sarà la volta di Rkomi, cantautore e rapper milanese, prossimo giudice di X Factor, artista fra i più sorprendenti della nuova scena musicale italiana. A Majano Rkomi porterà l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Insuperabile Summer Tour 2022”. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, dalle 19.00. Porte aperte dalle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Tutte le info su www.promajano.it

L'inarrestabile corsa di Rkomi prosegue per tutta l'estate 2022. Dopo l'esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – “Insuperabile” è certificata oro, “La coda del diavolo (feat. Elodie)” è certificata platino; l'album “Taxi Driver”, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva ora il nuovo tour estivo, che segue il sold-out del precedente tour nei club.

Partito il 24 giugno, “Insuperabile Tour” è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan: la tournée porterà Rkomi ad attraversare l'Italia per tutta l'estate, con tappe nei principali festival e nelle più importanti arene della penisola, tra cui il Festival di Majano.

Musica protagonista per tutto il fine settimana al Festival. Sabato 6 agosto ecco l’evento PiterPan 90210 in collaborazione con Radio PiterPan. Ospiti della serata saranno Marco Baxo, Lady Helen, Sister Gloria con special Guest Dargen D’amico, per una serata tutta da ballare al ritmo della migliore dance degli anni ’90 e ‘2000. Fra gli appuntamenti in programma anche il 3° raduno Vespa con il Vespa Club d’Italia – Udine (Venerdì 5 agosto), il raduno Fiat 500 con Fiat 500 Club d’Italia, la presentazione del libro “Delitto Imperfetto” con Massimo Meroi e Franco Dal Cin (domenica 7 agosto). Gli eventi per bambini, i tornei sportivi e la grande offerta gastronomica completano il programma, consultabile su www.promojano.it.

Il 62° Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFvg, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.