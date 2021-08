Al Festival di Majano va in scena la beneficienza

Riflettori accesi sul Festival di Majano per l’evento benefico dal titolo “Vicino a te”, alla sua seconda edizione, una serata pensata e organizzata per divertire il pubblico del festival e per fare una buona azione, quella di sostenere con il ricavato dell’evento i reparti di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Udine.



L’appuntamento è quindi per domani, mercoledì 11 agosto alle 21.30 sul palco dell’Area Concerti. I biglietti (prezzo simbolico di 7 Euro) saranno ancora disponibili alla cassa dalle 19.30, apertura porte alle 20.00 e inizio serata alle 21.30. Per l’accesso allo spettacolo sarà necessario esibire il green pass attestante l’inoculamento di almeno una dose vaccinale o l’avvenuta guarigione, o l’esito negativo di tampone molecolare o antigenico rapido in ottemperanza al Decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 sulle “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Tutte le info su www.azalea.it



Confermato l’appuntamento con l’evento benefico “Vicino a te”, dopo la prima fortunata esibizione del 2020, che ha permesso di donare ben 4 mila Euro per implementare il sistema di informatizzazione del reparti di terapia intensiva dell’ospedale di Udine. Al Festival l’evento domani si ripeterà, questa volta sotto forma di talent/varietà, che vedrà la partecipazione di alcuni fra i più amati artisti del Friuli-Venezia Giulia: i barzellettieri Sdrindule e Galax, attore e regista teatrale Federico Scridel, il duo rapper friulano Ramaz&Lou, il violinista Pierpaolo Foti, la band Absolute Five, Mago Deda, Oasi Danze e Circo all’incirca. Grandi personalità comporranno anche la giuria della serata: Fabrizio Nonis, il popolarissimo Beker, Marina Presello, giornalista e volto di Sky, Martina Riva, giornalista e volto di Sky Arte, Alessandro Pomarè il Poma, presentatore e speaker e Umberto Labozzetta, produttore musicale e esperto in comunicazione. La serata, il cui ricavato sarà devoluto anche quest’anno ai reparti di Terapia Intensiva dell’ospedale di Udine, sarà condotta dallo speaker radiofonico Igor Pezzi.Il Festival di Majano chiuderà la sua 61° edizione domenica 15 agosto con il grande spettacolo pirotecnico. Molti gli appuntamenti importanti nei prossimi giorni come i concerti di Michele Bravi e Chiara Galiazzo (13 agosto), del tributo ai Queen del 6 Pence (14 agosto) e dell’ex cantante dei Nomadi Cristiano Turato (12 agosto). Info e programma completo del Festival di Majano su www.promajano.it .