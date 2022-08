Al garden del Visionario continua VisioJazz

Continua al garden del Visionario l’appuntamento con VisioJazz: domani martedì 2 agosto alle 19 sarà la volta del Miriam Foresti Duo, che vedrà sul palco Miriam Foresti e Alan Malusà Magno. Due voci e due chitarre, quelle di Miriam e di Alan, che s’intrecceranno in sinergia per rendere omaggio ad alcuni dei capisaldi della musica d’autore come Tom Waits e Bob Dylan!

VisioJazz è la rassegna curata da Marzio Tomada in collaborazione con Carlo Amici (Bistrò Primafila) ed è in programma ogni martedì nel garden del Visionario, in via Asquini 33. L’appuntamento con la musica jazz proseguirà martedì 9 agosto con Iadora’s Journey: il suono moderno e accattivante dell’organ trio che esplora composizioni originali ricche di sfumature e riferimenti autobiografici, evocando lo spirito della buona e vecchia musica degli anni '60/'70.

Ricordiamo inoltre che dal lunedì al venerdì dalle 18 è aperto il chiosco bar del Bistrò Primafila, che accompagnerà gli eventi in giardino con cocktail estivi, birre e ghiotti stuzzichini! Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie.