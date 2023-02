Al Giovanni da Udine, 'Il berretto a sonagli' secondo Gabriele Lavia

Fra i protagonisti più rappresentativi della scena internazionale, Gabriele Lavia ritorna con straordinaria energia a confrontarsi con uno dei suoi più congeniali e amati autori teatrali, Luigi Pirandello. Dal 14 al 16 febbraio il grande attore e regista porterà infatti in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine 'Il berretto a sonagli', da lui diretto e interpretato assieme a Federica Di Martino.

Mercoledì 15 febbraio alle 17.30 Gabriele Lavia incontrerà il pubblico in un nuovo appuntamento di Casa Teatro. Conduce Roberto Canziani, esperto e critico del teatro (accesso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Scritto in siciliano da Luigi Pirandello nell’agosto dei 1916 e poi riadattato in italiano, Il berretto a sonagli è la tragicommedia che forse meglio mette in luce, fra le opere dello scrittore Premio Nobel, vizi, meschinità, falsità, inganni della società contemporanea 'malata di menzogna'. Una menzogna continua, implacabile, corrosiva di cui è vittima ed artefice l’umile scrivano Ciampa, vecchio, invisibile, schiacciato nella morsa della vita e costretto a far scattare la 'corda pazza' – quando la 'corda civile' e la 'corda seria' non servono più̀ – per mantenere una facciata di rispettabilità alla sua vita di uomo tradito.

Intrecciando la versione dialettale a quella in lingua italiana e potenziando la spietata comicità del testo, Lavia ci pone a confronto, grazie alla sua memorabile interpretazione e attenta regia, con il primo esempio radicale di teatro italiano 'espressionista': una commedia nerissima e crudele, dove tutto viene accettato tranne la verità.

In scena, accanto a Gabriele Lavia e Federica Di Martino, Francesco Bonomo, Matilde Piana, Maribella Piana, Mario Pietramala, Giovanna Guida e Beatrice Ceccherini; scene di Alessandro Camera, musiche di Antonio Di Pofi, luci di Giuseppe Filipponio.

Costumi ideati dagli allievi dell’Accademia Costume & Moda coordinatore Andrea Viotti. Regia di Gabriele Lavia, produzione Effimera srl in coproduzione con Diana OR.I.S.

Orari: martedì 14 e mercoledì 15 alle 20.45, giovedì 16 alle 19.30.