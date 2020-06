Al Giovanni da Udine tornano i laboratori per bambini

Un po’ di comuni oggetti di recupero che si possono facilmente trovare in casa – come il cartone o gli appendiabiti – colla, colori e soprattutto un pizzico di fantasia sono tutto quello che serve per poter partecipare ai nuovi laboratori teatrali per bambini di Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi, che il Teatro Nuovo Giovanni da Udine propone a partire da lunedì 15 giugno 2020 alle 17.00 sulla propria pagina Facebook.



Quattro gli appuntamenti, dal titolo Casa Teatro/Teatro Casa, in programma sempre di lunedì – il 15, 22, 29 giugno e il 6 luglio – e sempre con inizio alle 17.00, per divertirsi insieme, anche se a distanza, nell’atelier teatrale di Margherita ed Eloisa: seguendo pochi semplici passi, tutti i bambini potranno costruire in casa un proprio piccolo teatro con tanto di quinte, sipario e personaggi con cui inventare mille storie diverse. Non solo: nel corso delle puntate saranno svelati anche tanti segreti sul mondo del teatro e spiegata l’origine dei termini più diffusi che costituiscono il magico vocabolario del palcoscenico.



Tutti coloro che parteciperanno agli atelier virtuali del Giovanni da Udine sono invitati a condividere le fotografie dei loro piccoli lavori manuali inviandole all’indirizzo iscrizioni@teatroudine.it.



Con la loro inesauribile creatività, Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi hanno saputo creare nel tempo, negli spazi del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, un legame speciale con tantissimi bambini trasmettendo loro l’amore per il teatro e la manualità. Stoffe, legno, plastica e cartone, materiali preziosi e quotidiani hanno trovato nuova vita in tante storie dedicate al Teatro; ora i laboratori continueranno ad affascinare i bambini seppure a distanza, in attesa che le porte del Giovanni da Udine si riaprano presto per tutti, adulti e bambini.