Al Giovanni da Udine tornano le 'Lezioni di storia'

Tornano a partire dal 27 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine le Lezioni di Storia. La nuova serie di quattro conferenze in programma la domenica mattina è dedicata questa volta alla “Storia del Corpo”. Sia la tradizione classica che la componente giudaico cristiana del nostro patrimonio culturale hanno elevato la mente e screditato il corpo. Questo dualismo ha plasmato le consuetudini linguistiche, l’etica e il sistema di valori: psiche e soma, dominante e dominato, uomo e donna. Solo a partire dagli anni trenta del ‘900, quando storia, sociologia, antropologia e psicanalisi si intrecciano, prenderà forma un nuovo metodo di ricerca volto a dare una storia al corpo e Freud ci dimostrerà che gli atteggiamenti nei confronti del Mondo in generale, non sono altro che proiezioni con cui gli individui gestiscono le proprie funzioni corporee.



Protagonisti sul palcoscenico del teatro udinese saranno come di consueto alcuni tra i migliori storici italiani, in grado di presentare al meglio, sia sotto il profilo scientifico che sotto quello della capacità espressiva e della divulgazione, argomenti di grande fascino e suggestione.



Apre la serie,alle ore 11.00, “” di. Quale la differenza tra martire ed eroe? Da cosa ha origine l’uso strumentale del corpo? Da Achille a Bobby Sands, può il corpo diventare esso stesso simbolo e terreno di lotta? Non solo i muscoli, le braccia e le gambe, ma anche il coraggio, i sentimenti che originano nelle viscere: tutto, negli eroi di Omero, è corpo. Ma il corpo è frammentato, fragile, soggetto a corruzione: bisogna ricomporlo in unità per governarlo, ricaricarlo, e, soprattutto, coltivarlo nella sua bellezza fino alla morte. La bella morte, quella che si consegue in battaglia combattendo con valore, è l’unica cosa che sottrae il corpo alle ferite e alla polvere, per consacrarlo a una gloria immortale.Laura Pepe insegna Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano. Oltre a libri e saggi accademici su diritto penale e diritto di famiglia nell’antichità, ha scritto diversi manuali di storia antica e grammatica latina per la scuola secondaria superiore. Ha pubblicato Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie (Zanichelli 2019) e ha curato per il “Corriere della Sera” la collana in 35 volumi “Vita degli antichi” (2020). Collabora come divulgatore scientifico con il canale televisivo Focus. Per Laterza è autrice di Gli eroi bevono vino. Il mondo antico in un bicchiere (2018); La voce delle Sirene. I Greci e l’arte della persuasione (2020).Il ciclo Lezioni di Storia ‘Storia del Corpo’ è ideato dagli Editori Laterza e organizzato in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine e con la media partnership del “Messaggero Veneto”.Le lezioni si possono acquistare sue agli sportelli della biglietteria del Teatro (via Trento 4, Udine) dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00. La domenica dell’evento la biglietteria aprirà alle ore 9.30.