Al Grado Festival è il momento di madame

Dopo l’elegante prologo che ha visto protagonista la talentuosa pianista e cantante Frida Bollani Magoni, entra nel vivo il calendario del Grado Festival – ospiti d’Autore, fra le rassegne più suggestive dell’estate musicale del Friuli Venezia Giulia, che torna sulla Diga Nazario Sauro di Grado per la sua 10° edizione. Attesa protagonista sul palco domani, giovedì 14 luglio, è una delle artiste più interessanti e promettenti della nuova musica italiana, Madame, cantautrice e rapper vicentina. Ad impreziosire la serata anche l’opening act di Resem Brady, giovane rapper Monfalconese del collettivo B.Entertainment.

I biglietti per il concerto sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche domani alle biglietterie dalle 19. Porte aperte alle 20 con inizio della musica previsto alle 20.45 con l’opening act, a cui seguirà il live di Madame.

Dopo aver entusiasmato pubblico e critica nel corso del tour di grandissimo successo nei più importanti club italiani, che ha registrato il sold out nella quasi totalità delle tappe, l’artista torna sul palco per un’estate all’insegna della musica dal vivo. Il “Madame in Tour” è l’occasione per l’artista rivelazione del 2021 di presentare, durante il suo primo tour indoor, le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico con l’album “Madame”, certificato Triplo Disco di Platino, pubblicato da Sugar Music e che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro), il brano sanremese “Voce” (4 volte Platino), “Il mio amico” feat. Fabri Fibra (disco di Platino) e “Bugie” feat. Rkomi & Carl Brave (oro). L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie”, l’oro di “17” e l’oro di “L’Eccezione”, l’ultimo singolo pubblicato dall’artista.

Ad aprire la serata sarà Resem Brady, giovane rapper Monfalconese. Scopre l’hip hop già da piccolo con la break dance e i graffiti, per poi adottare il rap come linguaggio. Le sue doti di scrittura sono al centro della sua musica, attraverso la quale racconta il mondo che lo circonda e sé stesso cercando e trovando nuovi punti di vista. Dopo alcune singoli, a fine 2021 pubblica “D’Angelo” il suo primo EP con il quale ha fatto parlare di sé.

Completano il calendario della rassegna i concerti di Umberto Tozzi (17 luglio), Carmen Consoli (20 luglio), Alice Canta Battiato (27 luglio), Subsonica (2 agosto) e Max Gazzè (6 agosto).

I biglietti per i concerti del Grado Festival – Ospiti d’Autore, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFvg e Comune di Grado sono in vendita sul circuito Ticketone. Info su www.azalea.it