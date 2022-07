Al Grado Festival scatta l’ora di Carmen Consoli

Dopo lo splendido sold out di Umberto Tozzi, con “Gloria Forever”, il Grado Festival – Ospiti d’Autore si prepara a ospitare un altro grande nome della musica italiana, la cantantessa Carmen Consoli.

Sul palco della Diga Nazario Sauro domani, mercoledì 20 luglio, assieme alla sua band, la cantautrice siciliana porterà l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo tour “Volevo fare la rock star”. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla cassa dalle 19. Porte aperte alle 20, con inizio concerto previsto alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it.

Carmen Consoli è pronta a riprendersi la scena live e da giugno torna in tour con una serie di attesissimi appuntamenti. La cantantessa, dopo aver inanellato un sold out dopo l’altro con la sua ultima tournée teatrale che aveva affascinato il pubblico per la sua originale divisione in tre atti – tipici proprio del teatro – ora arricchisce ciascuno di essi e lo trasforma in un concerto a sé, con nuove atmosfere e nuovi suoni, tra rock, acustico ed elettronica. Nasce così un meraviglioso viaggio per l’Italia con tre formazioni distinte, in funzione delle location che la ospiteranno: “Volevo fare la rockstar TOUR”, “Acustico” e “Femme Fatale”. A Grado Carmen porterà lo spettacolo “Volevo fare la rockstar TOUR”, accompagnata dalla full band con sette eccezionali musicisti: Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte).

Completano il calendario del Grado Festival – Ospiti d’Autore i concerti Alice Canta Battiato (27 luglio), Subsonica (1 agosto) e Max Gazzè (6 agosto).