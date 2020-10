Al Kinemax di Gorizia i film della Settimana della Critica

Giovedì 8 ottobre, direttamente dalla Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia, arrivano al Multisala Kinemax di Gorizia le proiezioni della rassegna “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia”, iniziativa pluriennale di successo realizzata dalla FICE Tre Venezie con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige.

L’appuntamento con la sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) inizierà a partire dalle 20.30 quando, la critica cinematografica Beatrice Fiorentino introdurrà il cortometraggio “Accamòra (in questo momento)” di Emanuela Muzzupappa (Italia 2020), viaggio intorno alle radici memore di De Seta. Una giornata tra le aspre campagne calabresi racchiude tutta l’importanza di un rito che per Antonio rappresenta un punto saldo della sua esistenza: la raccolta dei fichi. Quel luogo impregnato di ricordi porta con sé l’eco delle risate e la malinconia dei momenti passati. Anche quest’anno, assieme al fratello maggiore, dovrà portare a termine la coglitura dei frutti, ma giunta la fine della giornata scoprirà che quella non sarà stata una volta come le altre.



A seguire “” di(Lituania, 2020 95’), opera che porta lo spettatore in un angolo dimenticato dell’Europa dove si combatte una guerra senza esclusione di colpi. Un anziano militare che ne ha viste fin troppe di guerre si inoltra progressivamente in un territorio popolato di fantasmi.Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. È consigliabile la prenotazione secondo le modalità previste dalla sala.L’elenco completo delle proiezioni è disponibile sul sito: www.agistriveneto.itPer aggiornamenti: www.facebook.com/agis.trevenezie