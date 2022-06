Al Kulturni dom in scena 'Kaplja soli'

Martedì, 7 giugno con inizio alle 20, si terrà presso il Kulturni dom di Gorizia (via Italico Brass 20), l’ultimo spettacolo teatrale nell’ambito della stagione teatrale 2021/22 a Gorizia del Teatro Stabile Sloveno di Trieste, e cioè il progetto d’autore che si ispira alle poesie del poeta Edelman Jurinčič “Kaplja soli” (Goccia di sale).

Il progetto d’autore dell’attrice e regista triestina Patrizia Jurinčič Finžgar esplora l’archetipo del rapporto dell’uomo con la natura, il significato del rito, proponendo al tempo stesso collegamenti con il territorio del litorale adriatico e il tema del mare. Sulla base dei versi del poeta istriano Edelman Jurinčič, con le musiche originali di Andrejka Možina e la collaborazione del chitarrista Janoš Jurinčič il racconto scorre tra parole e musica, intreccia miti ancestrali appartenenti a diversi popoli e culture, seguendo l’elemento condiviso della goccia di sale e ripristinando il legame interrotto tra l’uomo e il tempio naturale al quale appartiene.

Lo spettacolo sarà sovratitolato in italiano. L’ingresso in sala sarà possibile con mascherina Ffp2.

I biglietti si possono prenotare e acquistare presso la segreteria del Kulturni dom di Gorizia (via Brass 20): intero 20 euro, ridotto per Under 26 e Over 65 17 euro e ridotto per studenti e disoccupati 10 euro.

Per maggiori informazioni: tel. 0481 33288 o info@kulturnidom.it.