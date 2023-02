Al Miela, 'Ti presento un mio studente'

“Ti presento un mio studente”: e il sipario si alza sulla complicità appassionata fra insegnante e allieva, fra la concertista e didatta Maria Grazia Bellocchio, solista per Ensemble prestigiosi e attuale docente di Pianoforte al Conservatorio Donizetti di Bergamo, e la quattordicenne Irene Accardo, giovane e già promettente talento del pianoforte, figlia del celebre violinista Salvatore Accardo, e della nota violinista Laura Gorna, cofondatrice di EsTrio.

L’appuntamento, sostenuto dal Consolato Onorario d'Ungheria FVG, è in programma mercoledì 8 febbraio alle 20.30, seconda serata del cartellone “Cromatismi 2.0. La Chamber Music al Miela”, la Stagione Cameristica di Trieste firmata dall’Associazione Chamber Music a cura del direttore artistico Fedra Florit. “Guardando ad Est” è il filo rosso del programma predisposto per la serata: un viaggio musicale che si aprirà sulle note di Fryderyk Chopin con la Ballata in sol minore op.23 n.1 eseguita da Irene Accardo in apertura, e proseguirà sulle pagine di György Kurtág seguendo il filo rosso di Játékok, una sorta di diario sonoro del grande compositore contemporaneo, firma fra le più autorevoli del repertorio musicale del nostro tempo.

Un gran finale a 4 mani suggellerà la serata. György Kurtág è senza dubbio un compositore di riferimento della scena mondiale: non solo per la sua musica, d’intensità tagliente ed emozionante, di pura e severa necessità interiore, ma anche per il suo valore etico, umano e personale. Nelle pagine di Játékok, l’intento didattico viene per lo più smorzandosi, e la sequenza dei brani diventa una sorta di diario del compositore che, salvaguardando la brevità estrema di ogni pezzo, è in grado di stupirsi e di stupirci ritrovando la purezza originaria di materiali, gesti, armonie e forme.

Maria Grazia Bellocchio ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio di Milano, in veste di solista ha suonato con l’Orchestra da Camera di Pesaro, Milano Classica, Scottish Chamber Orchestra, Orchestra Toscanini di Parma, Orchestra da Camera di Padova e Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano. È stata invitata a far parte dell’Orchestra Schleswig Holstein Music Festival diretta da Leonard Bernstein. Come camerista ha suonato con Salvatore Accardo, Rocco Filippini, Bruno Giuranna, Franco Petracchi, Sergio Azzolini e molti altri. Suona stabilmente in duo pianistico con Stefania Redaelli. Nel 2011, in occasione delle celebrazioni per il Centocinquantenario dell’Unità d’Italia, ha ideato il progetto “Viaggio in Italia – Nuovo canzoniere popolare – 20 canzoni popolari trascritte da 20 compositori”, eseguito in prima assoluta al Maggio Musicale Fiorentino e replicato al festival MiTo, Musica Insieme di Bologna e in diverse altre città italiane.

Ha inciso CD per Ricordi e Stradivarius con opere di Bruno Maderna, Sandro Gorli, Franco Donatoni, Stefano Gervasoni, Federico Gardella, Stefano Bulfon, Marco Momi, Claudio Ambrosini e Ivan Fedele. Irene Accardo nasce a Milano nel 2008 da una famiglia di musicisti. Dall’età di 9 anni studia con Maria Grazia Bellocchio al Conservatorio di Bergamo.

Dai suoi genitori ha imparato che "la cosa più importante è divertirsi mentre si suona, collegare l’esecuzione del brano alle proprie emozioni pur mantenendo rispetto per ciò che il compositore ha scritto". Le sue prime apparizioni sul palcoscenico, all’età di 10 anni, la vedono esibirsi per il Festival di Brescia e Bergamo, Musica Insieme Bologna, Festival Trame Sonore di Mantova, Milano Musica, Piano City, MDV di Cremona, Divertimento Ensemble.

Nel 2021 debutta come solista con l’Orchestra da Camera Italiana al Teatro Ponchielli di Cremona, diretta da Salvatore Accardo, suo padre. Successivamente è ancora solista con l’Orchestra del Rotary a Napoli nella Chiesa di S. Francesco di Paola. Nel 2022 tiene il suo primo recital per la Società dei Concerti di Milano. Suona stabilmente in duo con la violinista Sofia Catalano, con la quale si è esibita nel salone dell’Accademia Chigiana, a Sermoneta e a Capri per la Fondazione Franco Michele Napolitano. È stata protagonista della prima esecuzione assoluta di “Corde e Martelletti” di Alessandro Solbiati. Particolarmente significative per la sua vita di giovane musicista sono state le apparizioni a fianco del padre per delle occasioni speciali, all’Ospedale Sacco e al Teatro Manzoni di Milano durante la pandemia.