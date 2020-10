Al Miela di Trieste 'Giovani interpreti e grandi Maestri'

Entra nel vivo con il terzo concerto affidato all’interpretazione di due grandi pianisti il Festival “Giovani interpreti e grandi Maestri” promosso da Chamber Music Trieste per la direzione artistica di Fedra Florit: lunedì 5 ottobre, al Teatro Miela di Trieste alle 20.30, riflettori sulla performance di pianoforte per Duo affidata ad Antonio Valentino e Claudio Voghera, rispettivamente i pianisti del Trio Debussy e del Trio Johannes. Con queste formazioni hanno vinto importanti riconoscimenti come il Primo Premio 2001 International Concert Artists Guild Competition di New York, il Primo Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera Premio Trio di Trieste e il Secondo Premio al Concorso di musica da camera “Gui” di Firenze, oltre al Secondo Premio al “3rd International Chamber Music Competition” di Osaka, Tornano adesso a Trieste per una serata di pianoforte a 4 mani, su musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (Sonata in fa maggiore K.497), Robert Schumann (Bilder aus Osten op.66), Johannes Brahms (Variazioni su un tema di Robert Schumann op.23) e Franz Schubert (Fantasia in fa minore op.103 D.940). Prevendite e biglietti presso TicketPoint Trieste – tel. 040 3498276. Serata che sarebbe piaciuto ascoltare al Duo Jones – De Rosa, dato che viene ripercorso il loro repertorio! Dettagli e aggiornamenti sul sito www.acmtrioditrieste.it. Playing, Stagione 2020 dell’Associazione Chamber Music, è sostenuta dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e da Mibact, Comune di Trieste, Iniziativa Centro – Europea, Generali, Banca Mediolanum, Itas Assicurazioni, Suono Vivo - Padova e Zoogami.



Il Duo Valentino - Voghera nasce da una grande amicizia e dalla condivisione di alcuni determinanti percorsi didattici. Entrambi si diplomano al Conservatorio di Torino con lode e iniziano un percorso parallelo di studi dedicandosi prevalentemente alla musica da camera. Nascono così due formazioni ormai storiche, il Trio Debussy e il Trio Johannes dei quali Valentino-Voghera sono i rispettivi pianisti. Con questi ensemble hanno studiato con il Trio di Trieste ricevendo il sostegno dell’Associazione De Sono, hanno conquistato grandi riconoscimenti internazionali e suonato per le principali Società concertistiche italiane e estere: come L’Unione Musicale di Torino, Teatro alla Scala di Milano, Gli Amici della Musica di Padova, Vicenza, Verona, Firenze, Palermo, l’Ama Calabria, la Società dei Concerti di Milano, L’Accademia di Musica di Pinerolo, Mito-Settembre Musica, La Scuola di Musica di Fiesole e il Ravenna Festival, Amici della Musica di Firenze, Società del quartetto di Milano, Carnegie Hall di New York, Sala d'oro del Musikverein di Vienna (nel triplo Concerto di Beethoven), Sala S.Cecilia del nuovo Auditorium di Roma, Coliseum di Buenos Aires, Associazione Scarlatti di Napoli, Chigiana di Siena, Società Filarmonica di Valencia, Quirinale di Roma (in diretta radiofonica) e molte altre ancora. All’attività concertistica affiancano quella didattica, essendo titolari della cattedra di Musica da camera (Valentino) e Pianoforte principale (Voghera).