Al No Borders con il Green Pass

Dal 6 agosto cambiano le modalità di accesso ai concerti. Il No Borders annuncia che, come previsto dalla normativa, l’ingresso sarà consentito previa dimostrazione della certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose).

Per chi ha contratto l'infezione da Sars-CoV-2, per sei mesi è valida la guarigione, mentre per chi non si è sottoposto al vaccino è necessario effettuare un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).