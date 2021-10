Al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo tante prime e proposte originali

Dieci spettacoli con sette prime regionali, per un programma originale e di qualità pensato per rinsaldare i fili che tengono legati il teatro alla propria comunità. Un programma, quello della stagione 2021 | 2022 al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, che avvicina ed accoglie il pubblico affezionato e tutti coloro che per la prima volta scoprono la meraviglia del palcoscenico. Questa la proposta di Walter Mramor presentata dal direttore artistico assieme al sindaco del centro Isontino, Linda Tomasinsig, all’assessore alla cultura Marco Zanolla, e al consigliere della Fondazione CaRiGo di Gorizia, Pietro Becci.



La stagione inizierà il 22 novembre, con Giulio Scarpati, in prima regionale, in un meraviglioso classico di Carlo Goldoni ‘Il teatro comico’, uno specchio della contemporaneità, magnifico esempio di teatro nel teatro. Il 3 dicembre, in prima regionale, ‘Il nodo’ ci farà riflettere sul cyberbullismo con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna. Di tutt’altro tenore lo spettacolo, anche questo in prima regionale, fissato il 17 dicembre: ‘Fino alle stelle’, una scalata musicale attraverso tutto lo stivale con Tiziano Caputo ed Agnese Fallogno. Il Balletto di Roma ci farà sognare, il 15 gennaio, con ‘Astor’ un tributo in musica e danza al grandissimo Piazzolla nei cent’anni dalla nascita. Il 26 gennaio, in prima regionale, Giuseppe Pambieri e Carlo Greco, diretti da Moni Ovadia, ci coinvolgeranno nell’escalation emotiva di ‘Nota stonata’, un thriller psicologico che poco alla volta svela la reale identità del protagonista e il suo torbido passato. ‘Que serà’, l’8 febbraio in prima regionale, ci racconterà la storia di tre amici e di un segreto mai detto: in scena tre meravigliosi interpreti come Paolo Triestino, Edy Angelillo e Giancarlo Ratti. Le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole, saranno le protagoniste del monologo teatrale comico e sentimentale, impudico e coinvolgente ‘L’amaca di domani’ portato in scena da Michele Serra, in prima regionale, il 23 febbraio. Il 9 marzo sarà la volta, in prima regionale, di una divertente e arguta commedia spagnola, ‘Quegli strani vicini di casa’, sul tema dell'intesa sessuale tra coppie di diversa età portata in scena da Kaspar Capparoni, Laura Lattuada, Attilio Fontana e Clizia Fornasier. ‘Lucio incontra Lucio’, la storia di due miti: il 25 marzo Sebastiano Somma ci accompagnerà nella musica, vita, e storia delle canzoni di Lucio Dalla e Lucio Battisti. Chiuderà la stagione il 12 aprile ‘Dizionario Balasso’: non cercheremo le parole, saranno le parole a trovare noi… parola di Natalino Balasso.



Non mancheranno le proposte per le scuole e per le famiglie con i consueti pomeriggi domenicali a teatro. La campagna abbonamenti prenderà il via il 4 novembre (tutte le indicazioni su www.artistiassociatigorizia.it).