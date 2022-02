Al Pasolini di Cervignano 'Pojana e i suoi fratelli'

Arriva al Teatro Pasolini di Cervignano, lunedì 21 febbraio, lo spettacolo di e con Andrea Pennacchi, 'Pojana e i suoi fratelli' nell'ambito del Calendario Teatro e Danza 2021/2022. Lo spettacolo sarà accompagnato dalle musiche dal vivo Giorgio Gobbo e Gianluca Segato.



Andrea Pennacchi e l’ineffabile Pojana, la sua maschera comica oggi con più fan, accompagnata dal corteo dei suoi fratelli maggiori: Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri… Tutti personaggi che videro la luce all’indomani del primo aprile 2014. Mentre Franco Ford detto “Pojana” era già nato. Era il ricco padroncino di un adattamento delle “Allegre comari di Windsor” ambientato in Veneto, con tutte le sue fisse: le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero.



Più di recente, il fenomeno Pennacchi esplode sul piccolo schermo: la banda della trasmissione satirica Propaganda Live ha voluto sul palco il suo Pojana, e lui si è rivelato appieno per quel che è: un demone, piccolo, non privo di saggezza, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono, e che è dentro ognuno di noi.Il personaggio nasce dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi. Di colpo.Da provinciali buoni, gran lavoratori, un po’ mona, che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero), a avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi.Un enigma, che si risolve in racconto: passando da maschere più o meno goldoniane a specchio di una società intera. Una promozione praticamente. Ed eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana, con tutti i suoi fratelli a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.