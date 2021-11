Al Ristori di Cividale in scena 'Non sta viergi chel armar'

Domenica 28 novembre, alle ore 17.30, presso il Teatro Ristori di Cividale del Friuli si esibirà la compagnia La Pipinate con "Non sta viergi chel armar" per il quarto appuntamento della Rassegna di Teatro in Friulano.



Una storia dove la protagonista Carla, impiegata insoddisfatta, con lo scopo di laurearsi in Psicologia, decide di svolgere un tirocinio pratico con alcuni strani pazienti che andranno a convivere con lei e il suo compagno. Una corsa contro il tempo per cercare la terapia migliore facendo da mediatrice fra i nuovi inquilini con le loro patologie e l’esasperazione del fidanzato. Colpi di scena, risate e comicità dei protagonisti, per pensare ed emozionarsi.



La partecipazione prevede la prenotazione obbligatoria da effettuarsi via mail all’indirizzo teatroristori@cividale.net oppure telefonicamente al numero 0432-731353.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e inizierà alle ore 17.30 (il Teatro aprirà alle ore 16.00).