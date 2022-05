Al Rossetti 'Forever - A Queen Experience Show'

Non è un musical, non è un’opera, non è la solita tribute band e nemmeno un concerto di cover. “Forever” è un nuovo e originale live show con le musiche dei Queen che vede sul palco più di 20 artisti fra cantanti, musicisti e ballerini. È uno spettacolo che fonde più arti performative assieme in un format originale e coinvolgente. Appuntamento al Politeama Rossetti di Trieste, giovedì 19 maggio alle 21.

Dopo anni di concerti come una delle migliori tribute band dei Queen in Italia, i triestini 6 Pence hanno deciso di affrontare una nuova sfida che li proietta in un progetto molto più ambizioso: realizzare la colonna sonora di uno spettacolo musicale che prende appunto il nome da una bonus track inclusa nella versione deluxe del celebre album dei Queen “A Kind Of Magic”. “Forever”, infatti, è il titolo della traccia da cui la pièce prende il nome.

Il lavoro in cui il gruppo si è immerso racconta in modo particolarmente toccante il percorso di morte interiore e di rinascita di James (Roberto Zuardi), una rockstar inappagata dalla propria vita di eccessi che distrugge il sano rapporto di amore e complicità instaurato con la giovane Eveline (Eleonora Lana). Abbandonato a sé stesso e alla propria coscienza (rappresentata da Eva Pascal, Joy Jenkins, Elena Caineri e Margherita Baggi), James invoca la Morte (Alice Lovrinic) prima di esalare il suo ultimo respiro terreno ma inaspettatamente ne riceve la misericordia. Ritorna quindi alla Vita con una consapevolezza superiore verso sé e verso chi lo circonda: la sua band, le sue coriste, il suo corpo di ballo.

L’opera, volutamente priva di dialoghi ad eccezione di un breve monologo iniziale, presenta più di 25 brani dei Queen suonati interamente dal vivo, alcuni nelle versioni originali ed altri riarrangiati appositamente per differenziare le fasi della storia. La direzione dei cori è stata affidata al pianista Giovanni Molaro che ha curato anche gli arrangiamenti assieme ai 6 Pence mentre il coordinamento musicale è di Alessandro Colombo.

Le coreografie del corpo di ballo, realizzate da Noemi Gaggi e Dario Cossutta, evidenziano molteplicità di stili: modern, contemporaneo, waacking, vogueing, hip-hop, breakdance…

Lo show creato da Nathan Vitta, che firma anche la direzione artistica e la regia assieme a Martina Valentini Marinaz e la sceneggiatura assieme a Roberto Zuardi, è prodotto dalla Good Vibrations Entertainment ed ha debuttato al Teatro Sociale Villani di Biella lo scorso aprile ottenendo un grandissimo successo.