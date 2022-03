Al Rossetti debutta 'Estate in dicembre'

“Estate in dicembre” conquista per la potenza e l’empatia che connota il testo, creato dall’autrice spagnola Carolina África Martín Pajares attraverso una bella scrittura, capace di commuovere e divertire, di costruire un racconto gustoso che contrappone qualche punta grottesca ad uno sguardo attento ai sentimenti e alle nevrosi del presente.



Prodotto dal Teatro di Genova, lo spettacolo è in programma alla Sala Bartoli per il cartellone “Scena Contemporanea” dal 29 marzo al 3 aprile, recitato da un ottimo quintetto d’interpreti: Fiammetta Bellone, Elsa Bossi, Elena Dragonetti, Alice Giroldini, Denize Özdoğan.



Nella prima messinscena italiana, all’eccellenza dell’autrice risponde la bravura delle attrici che del testo pongono in luce ogni potenzialità, guidate con delicatezza e ispirazione da Andrea Collavino, unico talento maschile in questo palcoscenico declinato al femminile.



“Estate in dicembre” conduce il pubblico in una storia semplice e quotidiana, incentrata su legami familiari indissolubili: protagoniste una Nonna, una Madre e tre Figlie, che cercano disperatamente di separarsi ma rimangono unite. I personaggi maschili non sono in scena, vivono attraverso le loro parole, e così pure il groviglio di sentimenti autentici e di esperienze gioiose o dolorose che le donne raccontano, e in cui ognuno potrà ritrovare un po’ del proprio cuore. L’amore, le ribellioni, le speranze, i distacchi… su ogni tema le divergenze fra generazioni sembrano sempre portarle sul filo dello scontro: invece le cinque donne restano unite, grazie al minimo comune denominatore dell’affetto, della ricerca della felicità, del riscatto.Nata a Madrid nel 1980 Carolina África Martín Pajares deve la propria fama nazionale proprio a “Estate in dicembre” che le è valso molti riconoscimenti e soprattutto, nel 2012, il prestigioso Premio Calderón de la Barca."“Estate in dicembre” ha questo merito, è una storia personale, che per la sua sincera genuinità, riguarda tutti» commenta il Andrea Collavino. «E quello che qui cerchiamo di fare è amplificarne l’universalità, togliendo ogni elemento quotidiano, giocando sulla estremizzazione dei rapporti tra le cinque donne di questa storia. Liberato il palco dagli oggetti, diamo agli spettatori la possibilità di immaginare liberamente quello spazio, sovrapponendo la propria esperienza a quella dello spettacolo che sta vedendo. La cucina con i mobili e le suppellettili, gli oggetti d’uso casalingo, le camere, i corridoi, i muri che parlano, perché mai abbastanza spessi, gli specchi, i tappeti e le lampade, tutto acquista la sua multiforme e unica dimensione nella mente e nei ricordi di ogni spettatore, risultando contemporaneamente un viaggio nel mondo di Carolina Africa Martin e nel proprio unico universo personale".“Estate in dicembre” va in scena alla Sala Bartoli alle ore 19.30 martedì 29 marzo per il cartellone Scena Contemporanea del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e replica fino a domenica 3 aprile. Per biglietti e prenotazioni si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti, agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it.L'ingresso in sala sarà consentito solo ai titolari di certificazione “Super Green Pass” ed è necessario indossare la mascherina FFP2. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.