Al Rossetti l’Ensemble Lado, il 'museo danzante' della tradizione croata

E’ il più antico e prestigioso gruppo croato di ballo popolare: finalmente arriva a Trieste, al Teatro Politeama Rossetti, l’iconico Ensemble folcloristico “LADO”. Tra le formazioni più note a livello internazionale nel campo della musica tradizionale, l’ensemble sarà protagonista della serata in programma domenica 14 novembre alle 20.



Lo spettacolo, organizzato dalla Comunità Croata di Trieste - Hrvatska zajednica u Trstu, durerà poco più di un’ora e vedrà esibirsi sul palco della sala Assicurazioni Generali la celebre formazione composta da 38 ballerini e ballerine e accompagnata da 14 musicisti, virtuosi in grado di suonare fino a 80 diversi strumenti tradizionali e classici.



Il programma della serata prevede l’esecuzione di una serie di coreografie direttamente ispirate ai balli tradizionali delle diverse regioni della Croazia, oltre che di brani musicali e di canto corale ispirati alla ricca tradizione culturale sia della Croazia interna che delle "Klape" (gruppi corali) della Dalmazia. Sarà uno spettacolo per gli occhi e per le orecchie, perché all’abilità dei ballerini e dei musicisti si unirà la bellezza delle coreografie e dei costumi storici tradizionali, che rende LADO un vero e proprio “museo danzante”.



Nato nel 1949 a Zagabria, l’Ensemble LADO fin dalla sua fondazione ha riunito i migliori talenti croati nel campo della ricerca musicale, della coreografia, della composizione e della direzione d’orchestra ispirate alla cultura popolare croata. In oltre 70 anni di attività ha raccolto l'entusiasmo unanime di pubblico e critica, esibendosi sui palchi di alcuni dei teatri e delle sale da concerto più prestigiosi del mondo. Tra questi la Royal Albert Hall di Londra, i teatri di Broadway a New York, la Sala Tchaikovsky di Mosca e l'Auditorium Mann di Tel Aviv, oltre a numerosi teatri d’opera, ai festival, alle esposizioni mondiali, ai Giochi Olimpici.L'imponente repertorio del gruppo, sia dal punto di vista coreografico che musicale, è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per la sua ricchezza e autenticità. Più di cento diverse coreografie e diverse centinaia di brani vocali e strumentali sono il biglietto da visita di LADO che, nel corso della sua attività, si è guadagnato sul campo il titolo di ambasciatore culturale della Croazia, un paese di antica storia e cultura che vanta un’incredibile varietà di tradizioni artistiche racchiuse in un piccolo spazio geografico.Ma l’Ensemble è più di un semplice gruppo di danza popolare: il gruppo tiene con regolarità anche concerti di canto e musicali. I ballerini e ballerine di LADO sono anche eccellenti cantanti e possono facilmente trasformare questo ensemble di danza popolare in un impressionante coro folk, accompagnato da un team di musicisti. Ogni concerto offre uno spettacolo nello spettacolo, perché insieme a canti e danze protagonisti in scena sono i costumi tradizionali, di straordinaria fattura e bellezza, originari delle varie regioni della Croazia. La collezione di LADO vanta oltre 1200 pezzi unici, alcuni dei quali hanno più di un secolo, creati con la massima aderenza ai modelli storici e spesso impreziositi con oro, gioielli e monete arcaiche.dei biglietti tramite Ticketpoint, sia nella sede fisica di Corso Italia 6 che online.