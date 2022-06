Al Rossetti Le Cirque World's Top Performers

Ritorna al Politeama Rossetti la compagnia Le Cirque World's Top Performers, composta dai migliori artisti provenienti dal Cirque du Soleil e dal mondo del Circo Contemporaneo: il nuovo spettacolo, TILT è in programma negli ultimi giorni dell’anno e da martedì 21 giugno saranno in vendita i biglietti per le serate del 30 e 31 dicembre.

Il pubblico del Politeama Rossetti ha salutato il 2018 e dato il suo benvenuto al 2019 in modo memorabile: sgranando gli occhi davanti alle straordinarie performance degli artisti de Le Cirque World’s Top Performers, allora impegnati nello spettacolo “Alis”. In quell’occasione lo spettacolo lasciò a bocca aperta 5.000 spettatori.

Per il Capodanno 2022 la formula si ripete, la compagnia è la stessa, la qualità degli artisti è impeccabile e lo spettacolo è la seconda produzione di LE Cirque WTP, una novità assoluta!

TILT è lo show rivelazione che, presentato per la prima volta a fine 2019, è stato promosso a pieni voti dalla critica e ha subito entusiasmato il pubblico. Liberamente ispirato al capolavoro cinematografico “Ready Player One”, firmato dal grande regista Steven Spielberg, “TILT” rilegge il mondo virtuale con performance acrobatiche strepitose, tra musica, danza e teatro. In scena c’è un collettivo composto da ventiquattro artisti di grande talento ed esperienza internazionale, molti dei quali provenienti dal Cirque du Soleil e dal top del circo contemporaneo mondiale.

90 minuti di spettacolo senza interruzioni e senza usare animali sotto la direzione artistica di una star mondiale come Anatoliy Zalevskyy, che si esibirà con il suo celebre “White Act“. Oggi è considerato una vera leggenda vivente nella disciplina acrobatica a corpo libero, è stato applaudito in tutto il mondo, anche con il Cirque du Soleil e ha vinto l’ambitissimo Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Per i suoi meriti artistici e per aver fondato un centro di formazione per l’educazione e l’insegnamento delle arti circensi è stato insignito nel suo Paese del più alto riconoscimento: Artista Onorario dell’Ucraina.

Nello spettacolo dirigerà il gruppo ucraino “Rizoma” Gianpiero Garelli, fondatore e guida di Le Cirque commenta: "I nostri artisti non hanno mai smesso di allenarsi nonostante la pandemia e ora l’assurda guerra. Non attendono altro che di poter tornare sul palcoscenico per stupire il pubblico con la loro arte e bravura. Lo spettacolo è strepitoso e imprevedibile, TILT sarà una fantastica sorpresa, un’esperienza indimenticabile e unica".

Lo spettacolo va in scena alla Sala Assicurazioni Generali il 30 e 31 dicembre 2022: per queste due repliche speciali la prevendita parte martedì 21 giugno.

I prezzi vanno dai 31 ai 69 euro, con una maggiorazione per la serata speciale di Capodanno e con riduzioni per gli Abbonati al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e per gli Under 12.

Si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it. La prevendita è attiva anche su Ticketone. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.