Al Secret Garden la magia di Aladdin

Appuntamento per grandi e piccini sul grande schermo all’aperto di piazza Primo Maggio: giovedì 8 agosto alle 21.15 Aladdin, rivisitazione in chiave live action del classico d’animazione Disney del 1992! La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle 20.45.

Diretto da Guy Ritchie, Aladdin vede i giovani Mena Massoud e Naomi Scott nei ruoli dell’affascinante furfante Aladdin e della bellissima e indipendente principessa Jasmine, mentre Will Smith veste i panni dell’incredibile Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica.

Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). Speciale promozione estate: 6 euro biglietto intero senza Card / 5 euro biglietto ridotto o con Card (Under 26: 4.50 euro biglietto intero senza Card / 4 euro biglietto ridotto o con Card). Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.