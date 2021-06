Al Teatro Bon il concerto finale del progetto Prospettive Sonore

Il festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi prepara la sua grande partenza. Domenica 27 giugno alle 20.30 riflettori accesi al Teatro Bon di Tavagnacco, per il concerto finale di Prospettive Sonore, ambizioso progetto organizzato dall’Associazione Progetto Musica, in partenariato con la Fondazione Luigi Bon, con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.



Prospettive Sonore è una residenza artistica finalizzata alla formazione musicale e allo sviluppo delle creatività individuali di 6 compositori italiani under 35, vincitori di un apposito bando. Tema principale del progetto è il soundscape, ovvero il panorama sonoro che caratterizza un ambiente; nello specifico il focus ricade sugli ambienti sia di interesse naturalistico sia antropico del Friuli Venezia Giulia, dove i giovani compositori hanno potuto registrare le peculiarità sonore presenti. I materiali così raccolti sono stati per loro fonte di ispirazione, elaborazione e inseriti in nuove composizioni che domenica al Teatro Bon verranno presentate in anteprima assoluta e che infine verranno raccolte in un CD. I giovani compositori under 35 che hanno partecipato al progetto sono: Nina Baietta (Padova), Luisa Valeria Carpignano (Gorizia), Luca Danieli (Vicenza), Giovanni Dinello (Venezia), Michele Deiana (Cagliari), Davide Martiello (Firenze). Sul palco del Teatro Bon saliranno i musicisti Valentina Danelon (violino), Cristina Scapol (clarinetto), Gaia Sessa (arpa), Alessio Ghezzi (percussioni).



I biglietti per lo spettacolo, prezzo unico di 5 Euro, sono ancora in vendita su 2tickets.it o alla biglietteria del teatro domenica sera a partire dalle 18.30. Tutte le info su www.neisuonideiluoghi.it .La giornata vedrà, prima dell’inizio del concerto, anche l’, intervento a cura di Paolo Zavagna e Giovanni Mancuso (docenti principali della residenza artistica). Proprio il corpo docente ha rappresentato il plus qualitativo del progetto. I giovani compositori, oltre ai già citati Zavagna e Mancuso, hanno potuto godere dell’esperienza di Alvin Curran, compositore, musicista e straordinario performer americano, David Monacchi, compositore e sound artist e Antonio Della Marina, artista e compositore.(Montemaggiore), con il concerto del pianista Sebastiano Mesaglio. L’evento è in collaborazione con Mittelland e inserito nell’iniziativa “Musica e storie lungo il Cammino Celeste”.Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Spettacolo e con il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.