Al teatro Candoni doppio appuntamento con Blu Infinito

Illusioni ottiche, effetti speciali, ombre colorate, performance antigravitazionali, strutture telescopiche e l'incredibile tecnologia del light wall, uno schermo interattivo sviluppato dal direttore artistico Anthony Heinl, che grazie ai suoi studi in chimica e fisica è da sempre alla ricerca del perfetto connubio tra arte, scienza e tecnologia.



E’ ispirato al viaggio dell’acqua e regalerà scenografie inedite, lo spettacolo “Blu Infinito” che sarà proposto dall’Evolution Dance Theater, al teatro Candoni di Tolmezzo, giovedì 17 e venerdì 18 giugno (alle ore 20.15). A metterlo in scena un collettivo composto da attori, danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti e atleti che fondendo le loro discipline fra teatro fisico e danza, e avvalendosi di illuminazione e scenotecnica innovative offriranno una performance dall’indimenticabile impatto visivo. La prenotazione è obbligatoria e va comunicata alla cooperativa Arteventi che è presente a palazzo Frisacco tutti i giorni (eccetto il martedì) nei seguenti orari: 10.00 – 12.30 e 15.30 - 19.00. E' possibile anche telefonare al numero 0433 41247 oppure inviare una mail a candonifrisacco@gmail.com.



Per poter apprezzare dal vivo uno spettacolo dove il corpo è protagonista assoluto, agli atleti delle società sportive di Tolmezzo, viene offerta la possibilità di partecipare usufruendo di un biglietto di cortesia ridotto a euro 5,00, rispetto al prezzo intero di euro 22,00, un’opportunità che diventa anche occasione – negli intenti dei promotori: Comune di Tolmezzo, Ert Fvg in collaborazione con la cooperativa Arteventi - per festeggiare la ripresa delle attività connesse alle varie discipline sportive dopo un lungo periodo di sospensione e incertezza. Per motivi organizzativi, la prenotazione può essere fatta direttamente dalla società oppure, in alternativa, dall’atleta, esibendo la tessera della società di appartenenza.