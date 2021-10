Al Teatro dei Fabbri in scena 'Love Me Tender'

Porta la firma di Marcela Serli alla regia, lo spettacolo "Love Me Tender", una produzione Nidodiragno/CMC in scena dal 28 al 30 ottobre, con orario 20.30, con Shi Yang Shi (che ha scritto il testo insieme alla drammaturga Renata Ciaravino) e la partecipazione di Marco Ottolini. Uno spettacolo forte che rompe i tabù e che si basa sul forte convincimento che l'arte può cambiare lo stato delle cose, in cui si racconta di affetti come dipendenza, di sesso come apparente strada verso l’affermazione che spinge sempre di più verso un vuoto ancora più profondo.



Dopo una profonda indagine sul campo svolta anche in collaborazione con la S.I.I.Pa.C. di Bolzano, Love me tender scritto dalla drammaturga Renata Ciaravino e da Shi Yang Shi, parla di dipendenza sessuale usando la chiave della dipendenza affettiva, comune a tutte le dipendenze.



Se ne parla poco, proprio perché è un fenomeno estremamente diffuso. La dipendenza affettiva è infatti un disturbo che può coinvolgere tutti, anche chi non ne è cosciente.



Non a caso Love me tender nasce in una condizione estrema, in cui la pandemia globale ci ha costretti a condividere tempo e spazio con le stesse persone e ci ha isolati dal mondo esterno.La dipendenza affettiva si ciba di bisogni e ansie latenti e genera dolori così profondi che solo l’attaccamento morboso verso qualcosa sembra placare. Love me tender, doveva essere un monologo ma non lo è.Marcela Serli aggiunge un personaggio misterioso in scena, creando una regia a cerchi concentrici, una spirale che va da fuori, dall’esterno, dagli altri, verso il centro, verso l’Io.Un centro intimo, libidinoso, doloroso e meschino, a tratti grottesco ma assolutamente accattivante. Uno spettacolo forte, che fa discutere perché affronta tabù profondi. Tanti appuntamenti per sognare e riflettere insieme sotto il tetto a botte del Teatro dei Fabbri e l’insegna di Bruno Chersicla "Teatro dei Fabbri”. Per informazioni contrada@contrada.it oppure 040947481.